Ratingen: Mit den Wiehl Penguins in die neue Saison, Sonntag nach Neuwied

Ratingen. (PM Ice Aliens) Das erste Meisterschaftsspiel der Saison 2022/ 2023 bestreiten die Ice Aliens am Freitag gegen die Penguins aus Wiehl.

Trainer Gentges hat seine Mannschaft gut durch die ungewöhnliche Vorbereitung geführt und ist mit den gezeigten Leistungen seiner Spieler sowohl im Training, als auch im einzigen Vorbereitungsspiel sehr zufrieden. Sicherlich müssen sich noch einige Abläufe automatisieren und taktische Feinheiten einschleifen. Frank Gentges ist sicher, dass sein Team alles geben wird.

Dem Gegner ist es in der Vorbereitung ähnlich ergangen wie den Ratingern. Aus Energieeinsparmaßnahmen steht ihnen erst Anfang Oktober Eis in der eigenen Halle zur Verfügung. Dennoch hat Trainer Andy Lupzig, der ehemalige Nationalspieler und erfahrene Regionalliga Trainer, seine Mannschaft gut vorbereitet, erfahrene Neuzugänge verstärken das Team. Der Tscheche Dominik Cerovsky, der eine Vergangenheit in Wiehl hat, schnürt nach zwei Jahren Inaktivität wieder die Stiefel für die Penguins. Mit ihm stößt Christoph Ziolkowski, ein 31jähriger Allrounder, dazu. Nach einigen Stationen in der Oberliga, spielte er zuletzt für Herne, kann aber auch auf Erfahrung in der DEL2 zurückblicken. Ebenfalls DEL2 Erfahrung bringt Marvin Ratmann mit ins Team. Von Bayreuth wechselt der Stürmer zu den Penguins, bei denen auch sei Bruder Tim als Verteidiger auf dem Eis steht. Es verspricht eine attraktive Auftaktpartie zu werden.

Am Sonntag gastieren die Ice Aliens in Neuwied. Die Bären haben hohe Ambitionen und tanzen auf mehreren Hochzeiten. Neben der Regionalliga spielen sie auch im Inter-Regio-Cup um Punkte. Ziel in dieser Saison ist der Aufstieg in die Oberliga. Entsprechend gab es in der Vorbereitung fast nur Spiele gegen Oberligisten. In den fünf Vorbereitungsspielen holten die Bären nur einen Sieg, den aber in der letzten Begegnung auf fremdem Eis in Limburg und der fiel mit 8:2 sehr deutlich aus. Die Truppe um Trainer Leos Sulak scheint die Vorbereitung gut genutzt zu haben. Die Ice Aliens dürften also gewarnt sein und müssen mit voller Konzentration die Aufgabe angehen.