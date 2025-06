Ratingen: Kreuz ist back!

Raingen. (PM Ice Aliens) Der 41-jährige Verteidiger Stephan Kreuzmann hat noch nicht genug und Bock auf die Ice Aliens.

So kehrt er nach einem kurzen Abstecher zur EG Diez-Limburg wieder an den Sandbach zurück. Der 1,84 m große und 98 kg schwere Linksschütze kann auf eine langjährige Erfahrung im Eishockeygeschäft zurückblicken. Duisburg, Leipzig, Dresden, Bremerhaven, Dortmund, Frankfurt, Herne und Essen sind nur einige seiner Stationen in seiner Laufbahn. Jetzt kehrt er nach Ratingen zurück.

Cheftrainer Frank Gentges nennt die Gründe für die Entscheidung der Verpflichtung: „Für mich gibt es nur ein Kriterium einen Spieler zu verpflichten und das ist, ob er dem Team entsprechend helfen kann. Bei Stephan gehe ich fest davon aus, dass er dieses Kriterium, trotz seines fortgeschrittenen Alters, erfüllt. Klar ist aber auch, dass die Erfahrung bleibt, aber jeder Spieler für die Fitness im Alter jedes Jahr mehr tun muss. Sein Weggang in der letzten Saison hat bei seiner erneuten Verpflichtung keine Rolle gespielt, bei dem finanziellen Angebot hätten das zwar nicht alle, aber viele gemacht, da darf man sich keinen Illusionen hingeben, auch in der Regionalliga gilt „MoneyTalks“.“

Stephan ist schon voller Vorfreude auf die hoffentlich bald wieder beginnende Spielzeit: „Ich freue mich, dass es geklappt hat und ich nach Ratingen zurückkehren kann. Ich habe natürlich die Saison nach meinem Weggang weiter verfolgt und auch der Kontakt ist nie abgerissen. Mich hat es sehr für das gesamte Team gefreut, dass es am Ende allen Widerständen zum Trotz wieder Meister werden konnte. Ich liebe es immer noch zu spielen und fühle mich körperlich nach wie vor super. Daher war für mich auch schnell klar, dass ich weitermachen möchte. Ich möchte dem Team helfen, so viele Siege wie möglich zu holen und hoffentlich am Ende der Saison wieder ganz oben zu stehen.“

Natürlich läuft Stephan Kreuzmann nächste Saison wieder mit der Rückennummer 5 auf!

