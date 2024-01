Ratingen: Klarer Erfolg in Troisdorf! – Harley Verkroost neu im Team

Artikel anhören Ratingen. (PM Ice Aliens) Mit einem eindeutigen 12:1- Sieg kehrten die Ice Aliens gestern Abend aus Troisdorf zurück. Ohne Hodi, Kielbasa und...

Ratingen. (PM Ice Aliens) Mit einem eindeutigen 12:1- Sieg kehrten die Ice Aliens gestern Abend aus Troisdorf zurück.

Ohne Hodi, Kielbasa und Busse, dafür mit Neuzugang Verkroost, traten die Ice Aliens ihre Auswärtspartie an. Nach einer zehnminütigen Anfangsphase ohne Tor eröffnete Hanke in Überzahl den Torreigen. Kurze Zeit später kam Troisdorf zum einzigen Treffer durch Wonde, doch nur 21 Sekunden nach dem Ausgleich sorgte Nemec postwendend wieder für die Führung. Bis zur Pause erhöhten Tobi Brazda und Clemens auf 4:1.

Im zweiten Drittel gaben die Ice Aliens weiter den Takt vor. Erneut Tobi Brazda, Onckels in Überzahl (die Ice Aliens blieben im Spiel ohne Strafminute), Grein mit seinem ersten Tor der Saison, Lamers und Tim Brazda stellten auf 9:1 nach 40 Minuten.

Im letzten Abschnitt Torwartwechsel bei beiden Teams. Lukas Schaffrath nun bei den Ice Aliens für Christoph Oster im Tor und es fielen noch drei weitere Treffer. Bleyer, Verkroost (erster Treffer für den Neuzugang) und nochmal Clemens erhöhten auf 12:1.

Der Fokus liegt jetzt auf dem morgigen Sonntag. Das Spitzenspiel steht an gegen die Eisadler aus Dortmund. Die Ice Aliens erwarten eine hart umkämpfte und enge Partie und hoffen auf viele Zuschauer. Die Dauerkarteninhaber der DEG zahlen zu diesem Spiel nur 8,- Euro ermäßigten Eintritt. Kommt zahlreich und unterstützt die Mannschaft. Bis morgen.

Ice Aliens verpflichten Harley Verkroost

Wie die sportliche Führung der Aliens angekündigt hat, ist man bemüht den dünnen Kader mit zwei Spielern zu ergänzen und da für Ratinger Geld kein adäquater deutscher Spieler zu bekommen ist und auch adäquate Imports nicht zu finanzieren sind, ist man im nahen Ausland auf der Suche.

Mit dem Niederländer Harley Verkroost konnte man jetzt den ersten Transfer unter Dach und Fach bringen. Ob er schon am Wochenende einsetzbar ist, liegt daran, wie schnell der Passantrag von den Verbänden bearbeitet wird.

Harley ist 31 Jahre alt, 178 cm groß und wiegt 95 kg. Der Linksschütze hat die letzten Jahre in der BeNe League verbracht und kann somit auf einige Erfahrung zurückblicken. Er wird bei den Ice Aliens die Rückennummer 77 tragen.

Cheftrainer Frank Gentges über Harley, der die ersten Einheiten des Jahres schon mitgemacht hat: „Ich kenne Harley aus meiner Zeit in den Niederlanden. Wir haben ihn natürlich nicht als klassischen Import mit entsprechender Scorerquote verpflichtet. Harley ist ein hart arbeitender Teamspieler mit gutem Charakter. Er hat in dieser Saison erst zwei Spiele für die Nijmegen Devils bestritten und war danach in den USA, wo er ebenfalls nur zwei Spiele absolviert hat, somit muss er in den nächsten Wochen hart arbeiten, um den Spiel- und Trainingsrückstand aufzuholen. Danke auch an die Nijmegen Devils, die dem Spieler den Wunsch nach Deutschland zu wechseln ermöglicht haben.“