Ratingen: Heimsieg im 1.Viertelfinale

14. Februar 20261 Mins read38
Frank Gentges - © Daniela Schmidt
Ratingen. (PM Ice Aliens) Ein hart umkämpftes Spiel brachte die Ice Aliens gestern Abend in der Viertelfinal-Serie gegen die Grizzlys Bergkamen mit 1:0 in Führung.

Vor der enttäuschenden Kulisse von nur 393 Zuschauern blieb das Spiel nach dem ersten Drittel torlos, ehe Ville Saloranta in der Mitte des zweiten Abschnittes die Ratinger mit 1:0 in Führung brachte. Er war es auch, der im letzten Durchgang knapp zwei Minuten vor dem Ende im Nachschuss das 2:0 erzielte. Linus Schwarte zeigte im Gehäuse der Ice Aliens ebenso wie sein Gegenüber eine starke Leistung und blieb ohne Gegentor nach 60 Minuten.

Morgen Abend geht es mit Spiel 2 in Bergkamen weiter. Erstes Bully ist um 18:30 Uhr.

Alle Zuschauer der Ice Aliens, die damals das abgebrochene Spiel in Bergkamen in der Hauptrunde besucht haben und noch im Besitz der Eintrittskarte sind, erhalten 50 % Rabatt auf den regulären Eintrittspreis.

