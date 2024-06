Ratingen Headcoach Gentges Ã¼ber Nils Nemec: „Ich erwarte jetzt eine konstant gute neue Saison von ihm, dass er das kann, weiÃŸ ich“

Ratingen. (PM Ice Aliens) Der 22-jährige, in Velbert geborene, Nils Nemec hat seinen Vertrag bei den Ratinger Ice Aliens für die kommende Spielzeit verlängert....

Ratingen. (PM Ice Aliens) Der 22-jährige, in Velbert geborene, Nils Nemec hat seinen Vertrag bei den Ratinger Ice Aliens für die kommende Spielzeit verlängert.

Ausgebildet in der Jugend in Düsseldorf und Essen, ging es über die Stationen Neuss und Duisburg in der letzten Spielzeit an den Sandbach.

Der 1,86 m große und 87 kg schwere Angreifer, der sowohl Mittel- als auch Außenstürmer spielen kann, hatte eine ordentliche letzte Saison.

In insgesamt 30 Spielen gelangen ihm 11 Tore und 15 Vorlagen bei nur 10 Strafminuten.

Cheftrainer Frank Gentges sieht das Potential von Nils, fordert aber auch Kontinuität in der Zukunft von ihm: „Nils hat letzte Saison stark angefangen, offensiv entsprechend produziert

und defensiv zuverlässig agiert. Im letzten Saisondrittel konnte er dieses Niveau dann leider nicht mehr abrufen. Warum das so war, muss er sich hinterfragen. Ich erwarte jetzt eine konstant gute neue Saison von ihm, dass er das kann, weiß ich.“

Nils Nemec wird auch in der kommenden Spielzeit mit der Rückennummer 50 für die Ice Aliens auflaufen!