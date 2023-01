Ratingen: Gegen den TuS Wiehl die erste Niederlage im neuen Jahr

Ratingen. (PM Ice Aliens) Unter den Augen der Ratinger Tollitäten mussten die Ice Aliens die erste Niederlage des Jahres hinnehmen. Die Penguins ließen von...

Ratingen. (PM Ice Aliens) Unter den Augen der Ratinger Tollitäten mussten die Ice Aliens die erste Niederlage des Jahres hinnehmen.

Die Penguins ließen von Anfang an erkennen, warum sie auf dem dritten Tabellenplatz stehen. In der Folge übernahmen die Ice Aliens die Führung und sahen bis fünf Sekunden vor Schluss als Sieger aus, dann gelang den Gästen der Ausgleich. Nachdem die Verlängerung torlos blieb, musste das Penaltyschiessen die Partie entscheiden. Hier hatten der TuS Wiehl die besseren Karten und sicherte sich den Zusatzpunkt.

Zu Beginn taten sich Ähnlichkeiten zum Spiel gegen Dortmund auf. Das Kombinationsspiel der Ice Aliens war fahrig und sie erspielten sich keine Torchancen. Folgerichtig gingen die Penguins in der 15. Minute durch Ratmann mit 0:1 in Führung, dies in Überzahl. Doch die Gastgeber rappelten sich auf und glichen nur drei Minuten später aus. Dustin Schumacher und Tim Brazda setzten Dominik Scharfenort in Szene und der schob den Puck ein. Im zweiten Abschnitt übernahmen die Gastgeber das Spiel. Als Lazlo Pejcic (Giovanni Schönfeld, Dustin Schumacher) in der 32. Minute mit seinem ersten Tor für die Ice Aliens die Führung erzielte, setzten die Außerirdischen nach. Teilweise schnürten sie den TuS in dessen eigenem Drittel ein, doch ein weiterer Treffer wollte nicht fallen. Die Entscheidung sollte im letzten Drittel fallen.

Das Spiel wogte hin und her, Möglichkeiten ergaben sich auf beiden Seiten. In der 57. Minute erlöste Max Bleyer sein Team und die Zuschauer. Auf Vorlage von Malte Hodi und Dennis Fischbuch erzielte er die 3:2 Führung. Jetzt hieß es, den Vorsprung ins Ziel zu retten, doch das war den Ratingern nicht vergönnt. Durch einige zweifelhafte Schiedsrichterentscheidungen schaukelte sich die Stimmung hoch und die Konzentration ließ nach. Fünf Sekunden vor Schluss gelang den Penguins durch Ratmann der Ausgleich, das Spiel ging in die Verlängerung. Doch hier fiel kein Tor mehr, so musste ein Penaltyschiessen die Entscheidung bringen. Hier waren die Wiehler das erfolgreichere Team und nahmen damit zwei Punkte vom Sandbach mit.

