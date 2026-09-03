Ratingen: Es geht wieder los! Ice Aliens mit Verletzungssorgen und einigen Gastspielern

Ratingen. (PM Ice Aliens) Ein sicherlich besonderer Start in eine Eishockeysaison liegt vor den Ratinger Ice Aliens.

Bedingt durch die derzeitige Schließung der Eissporthalle am Sandbach und der unklaren Situation, wie es weitergeht, glühten in der letzten Woche die Telefondrähte in alle Richtungen.

Von der sportlichen Seite her ist für das Regionalligateam mit einigem Aufwand derzeit alles geklärt. Trainiert wird an verschiedenen Orten zu speziellen Zeiten, die ersten beiden Spiele finden in Essen statt, die Testspiele 3 und 4 an der Brehmstrasse in Düsseldorf.

So treffen die Jungs von Cheftrainer Frank Gentges am Freitag um 20:00 Uhr am Westbahnhof in Essen auf die Utrecht Dragons aus den Niederlanden.

Gleich zu Beginn ein richtiger Härtetest, stehen doch mit Brock Montgomery, Damian Caringi sowie den beiden US-Amerikanern Hunter Fortin und Johnny Baker Topkräfte in den Reihen der Gäste. Der Niederländer Mike Collard war letzte Saison zweitbester Torschütze der CEHL für Limburg und ist nun in Utrecht aktiv. Schon am Samstag um 16:00 Uhr steht das „Rückspiel“ in den Niederlanden auf dem Testspielplan.

In den Reihen der Ice Aliens werden einige Try-Out-Spieler mit Gastspielgenehmigung auflaufen. Ausfallen werden auf unbestimmte Zeit Max Helmke (Bandscheibenvorfall) und Raphael Palmeira-Kerkhoff (Arbeitsunfall). Tobias Fischer ist krank und kann am Wochenende nicht spielen.

Maximilian Schwarz gehört nicht mehr zum Kader. Er kann die Fahrtstrecken in der aktuellen Situation zeitlich und finanziell nicht mehr bewältigen.

Aufruf an alle Ice Aliens-Fans: Es ist für alle eine besondere Situation, unterstützt das Team auch am Westbahnhof und zeigt, dass Aliens niemals aufgeben. Wir sehen uns Freitag in der Halle.

485 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht