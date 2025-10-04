Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Ratinger Ice Aliens

Ratingen: Erfolgreicher Start in die Saison!

4. Oktober 20251 Mins read48
Torjubel bei den Ice Aliens Ratingen - © Daniela Schmidt
Beim Blick auf die Mannschaftsaufstellung der Gäste am gestrigen Freitag merkte man sofort: Da fehlen einige gute Jungs bei Wiehl.

So kam es, dass die Penguins sich zwar stets fair und tapfer den Ice Aliens entgegenstemmten, aber Schwierigkeiten hatten, das Tempo und Level des Spiels mitzugehen.

Schon nach dreißig Sekunden eröffnete Mathias Rakell den Torreigen mit einem „Michigan-Tor“, er nahm hinter dem Tor die Scheibe auf seinen Schläger, fuhr im Bogen vor das Tor und löffelte den Puck in den Winkel des Wiehler Gehäuses. Weitere Treffer fielen zwangsläufig für die Ice Aliens. Den verdienten Ehrentreffer erzielten den dezimierten Penguins in Überzahl zum 11:1 durch Florian Evertz.

Torschützen für Ratingen: Mathias Rakell, Bryce Irwin, Leonardo Stroh (je 3), Alexej Dmitriev (2), Mathias Onkels, Maik Klingsporn (je 1)

Cheftrainer Frank Gentges ordnete das Spiel entsprechend ein: „Es war ein optimaler Saisonstart, der noch viel höher hätte ausfallen müssen. Einzig die beiden guten gegnerischen Torhüter haben dies verhindert. Unter Berücksichtigung des Levels des Gegners sollten wir das Ergebnis aber auf keinen Fall zu hoch hängen.“

Die nächsten Spiele:
Freitag, 10.10.2025, 20:15 Uhr bei der EG Diez-Limburg
Sonntag, 12.10.2025, 20:00 Uhr beim Neusser EV

