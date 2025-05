Ratingen: Einer kommt, zwei gehen!

Ratingen. (PM Ice Aliens) Mit dem 19-jährigen Rechtsschützen Ryan Franz wechselt ein talentierter junger Spieler aus der U-20 der Moskitos Essen an den Ratinger Sandbach.

In der vergangenen Saison kam Ryan auch schon in der Regionalliga für die Black Tigers aus Moers zum Einsatz. Für Essen kam Ryan laut Statistik in 20 Partien auf 5 Tore und 18 Assists. Hinzu kamen für Moers in 14 Partien 6 Tore und 4 Assist. Insgesamt erhielt er 30 Strafminuten.

Der 1,80 m große und 71 kg schwere gebürtige Duisburger kann sowohl in der Abwehr als auch im Sturm eingesetzt werden. Jetzt wechselt er zu den Ice Aliens und Cheftrainer Frank Gentges freut sich sehr über seinen jungen Neuzugang: „Ryan ist ein talentierter junger Spieler, der als Verteidiger und Stürmer spielen kann. In den Spielen, die er in der Regionalliga gegen uns gemacht hat, ist er mir positiv aufgefallen. Dann habe ich mit seinem U-20 Trainer in Essen gesprochen und Dinge gehört, die mir gefallen. Für seine Weiterentwicklung ist er bei uns optimal aufgehoben.“

Ryan wird in der nächsten Spielzeit mit der Rückennummer 95 auflaufen.

Zwei weitere Akteure verlassen die Ice Aliens in der kommenden Saison:

Verteidiger Ricards Birzins und Quirin Stocker.

Quirin hat schon letzte Saison mit seiner Schiedsrichter-Laufbahn begonnen und wird sie in der kommenden Saison forcieren, somit wird er nach aktuellem Stand nicht mehr aktiv spielen. Beiden Spielern wünschen wir alles Gute für ihre Zukunft und bedanken uns für deren Engagement in der letzten Saison.

