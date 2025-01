Ratingen: Einer kommt, einer geht

Ratingen. (PM Ice Aliens) Mit dem 22-jährigen Leon Brunet wechselt der lange gesuchte weitere Torwart von der Grefrather EG zu den Ratinger Ice Aliens.

Der 1,73 m große Rechtsfänger hat in seiner Jugend in Essen, Düsseldorf und Duisburg gespielt. Dort konnte er auch schon in zwei Partien Oberligaluft schnuppern. In der letzten Saison war er in Neuss und Lauterbach aktiv, bevor es ihn nach Grefrath verschlug. Leon Brunet wird mit der Rückennummer 33 auflaufen. Erik Grein hingegen wird die Ice Aliens verlassen und sich einem anderen Regionalligisten anschließen. Wir wünschen ihm auf diesem Wege alles Gute und viel Erfolg in seiner privaten und sportlichen Zukunft.

Cheftrainer Frank Gentges zum neuen Goalie: „Ich bin froh, dass wir zu Christoph Oster endlich einen weiteren festen Torwart verpflichten konnten. Das erspart mir u.a. die täglichen Telefonate und Nachrichten, um einen zweiten Torwart fürs Training und Spiel zu besorgen. Dazu hoffe ich natürlich, dass Leon uns sportlich entsprechend weiterhilft.“

Tim Brazda wurde gestern nach Bauchnabelbruch operiert und jetzt muss man abwarten, wie lange er ausfällt.

Tobi Brazda hatte eine erneute Untersuchung bei Ärzten und es schaut weiterhin nach Saisonende aus.

Henry Karg sollte nach 4 wöchiger Krankheit aktuell wieder ins Training einsteigen, aber nach erneutem Rückschlag besteht weiterhin absolutes Sportverbot.

Christoph Oster wird nach einer OP nächste Woche wieder ins Training einsteigen.

Anscheinend steht zudem der Zugang eines US-Amerikaners in Aussicht, wobei auf den Verein keine Kosten zukommen würden.

Cheftrainer Frank Gentges dazu: „Ich stehe seit 2 Wochen mit dem Spieler aus den USA in Kontakt, aber er hat sich noch nicht entschieden. Er kann als Verteidiger und Stürmer eingesetzt werden. Auf den Verein würden keinerlei Kosten zukommen. In den nächsten zwei Tagen wird sich final entscheiden, ob der Spieler hier anreist.“

