Ratingen: Einer bleibt, einer geht!

Ratingen. (PM Ice Aliens) Torhüter Lukas Schaffrath bleibt bei den Ratinger Ice Aliens 97, Goalie Marvin Frenzel gehört dagegen nicht mehr zum Team der neuen Saison!

Der 27- jährige Torhüter Lukas Schaffrath bleibt den Ratinger IceAliens auch in der kommenden Saison erhalten. Lukas kam vor der letzten Saison von den Rostock Piranhas aus der Oberliga Nord zu den Ratinger Ice Aliens und bildete in der letzten Spielzeit zusammen mit Marvin Frenzel einen sicheren Rückhalt.

Nun hat der 1,89 m große Goalie seinen Vertrag um eine Saison verlängert und wird weiter die Rückennummer 33 tragen.

In seinem Statement ist Chef-Trainer Frank Gentges voll des Lobes: „Die Torhüterposition ist die mit Abstand wichtigste Position in der Mannschaft. Ist man da nicht optimal besetzt, braucht man gar nicht anfangen. Fast alle Mannschaften waren auf der Torhüterposition stark besetzt. Ich war mit unserem Torhüter-Duo Lukas/Marvin sehr zufrieden, beide haben der Mannschaft kontinuierlich die nötige Sicherheit gegeben, eine starke Saison gespielt und sich insbesondere hervorragend ergänzt und gepusht. Wir hatten beabsichtigt, mit diesem Duo auch in die neue Saison zu gehen. Leider konnte sich der Verein mit Marvin nicht einigen, um so glücklicher bin ich über die Zusage von Lukas. Wir werden jetzt alles dran setzen, um unser neues Torhüter-Quartett mit zwei erfahrenen und zwei jungen Torhütern zu installieren.“

Die Ice Aliens bedanken sich bei Marvin Frenzel für sein Engagement und wünschen ihm alles Gute für seine Zukunft.

