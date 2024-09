Ratingen: Die Saison startet am Freitag!

Ratingen. (PM Ice aLIENS9 Mit dem Spiel bei den Bergisch Raptors aus Solingen startet am kommenden Freitag, den 27.09.2024, um 20:15 Uhr in der...

Ratingen. (PM Ice aLIENS9 Mit dem Spiel bei den Bergisch Raptors aus Solingen startet am kommenden Freitag, den 27.09.2024, um 20:15 Uhr in der Eissporthalle Solingen die Saison 2024/25 für die Ratinger Ice Aliens.

Waren die Solinger in der vergangenen Saison in vielen Spielen nur der zweiter Sieger und kassierten teilweise hohe Niederlagen, wird sich dies in der neuen Spielzeit ändern. Mit fünf neuen Spielern von den Wiehl Penguins und einigen weiteren Neuzugängen sowie bewährten Kräften wie die starken Torhüter um Arnold Gerzen und Fabian Artmann konnten die Raptors gleich ihr erstes Spiel gegen Wiehl mit 3:2 für sich entscheiden.

Höchste Vorsicht ist geboten, zumal die Ice Aliens durch die bekannte eigene Personalmisere und die anderer Teams nur zwei von fünf geplanten Testspielen bestreiten konnten. Welches Personal am Freitag für die Ice Aliens auflaufen wird, werden wir am Spieltag bekannt geben. Derzeit sind immer noch einige Spieler verletzt, angeschlagen oder durch Corona ausser Gefecht gesetzt. Hier wird Cheftrainer Frank Gentges sicherlich wieder improvisieren müssen.

Am Sonntag haben die Ice Aliens kein Spiel!