Ratingen: Die Nummer 9 geht ins dritte Jahr!

Ratingen. (PM Ice Aliens) Über einen ganz langen Zeitraum in der vergangenen Saison hat sich Mathias Onckels mit einem Mittelfußbruch herumgeschleppt.

An ordentliches Eistraining war nicht zu denken, auch beim Trockentraining vor den Einheiten und Spielen musste er passen. Umso höher ist seine Leistung gerade in den Playoffpartien zu bewerten, als er mit seiner Ruhe und fast fehlerfreien Spielweise einen wesentlichen Teil zur Titelverteidigung beitrug.

Jetzt hat der 25-jährige Verteidiger für die kommende Saison seine Zusage gegeben und wird auch im dritten Jahr bei den Ice Aliens mit der Rückennummer 9 auflaufen. Seine Statistik der vergangenen Spielzeit liest sich auch hervorragend:

6 Tore und 17 Vorlagen stehen zu Buche bei 28 Strafminuten.

Cheftrainer Frank Gentges weiß um die Bedeutung von Mathias: „Mathias ist ein ganz wichtiger Spieler unseres Teams, der als Verteidiger und auch als Stürmer eingesetzt werden kann. Dazu ist er in Unter- und Überzahl gesetzt. Dass er letzte Saison über einen langen Zeitraum mit Mittelfußbruch unter erheblichen Schmerzen gespielt hat, zeigt seinen Charakter und was für ein Teamspieler er ist.“

Mathias Onckels betont den Wohlfühlcharakter in Ratingen: „Ich fühle mich im Team und am Standort sehr wohl und freue mich auf meine dritte Saison in Ratingen. Natürlich will ich an die letzten erfolgreichen Jahre anknüpfen.“

