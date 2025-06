Ratingen: Die ersten Testspiele stehen fest!

Ratingen. (PM Ice Aliens) Im September bereiten sich die Ice Aliens mit Testspielen auf die kommende Saison vor.

Jetzt stehen die ersten Termine und der erste Gegner fest. Am Freitag, den 12.09.2025 spielen die Ice Aliens um 20:30 Uhr in Nijmegen, am Sonntag, den 14.09.2025, gibt es um 18:00 Uhr das Rückspiel am Sandbach.

Es geht gegen die Nijmegen Devils aus den Niederlanden, welche in ihrer Liga in der letzten Saison den Meistertitel holten und eine starke Truppe zusammen haben. Ein echter Prüfstein für das Team vom Sandbach, so sieht es auch Cheftrainer Frank Gentges:

„Für unser Vorbereitungsprogramm habe ich Gegner gesucht, wo wir nicht als Favorit ins Spiel gehen. Ich freue mich, dass wir mit einem meiner Ex-Clubs, den Nijmegen Devils aus den Niederlanden, einen hochkarätigen Gegner für unser Vorbereitungsprogramm gefunden haben. Die Mannschaft hat letzte Saison ohne einen Verlustpunkt die Eredivisie gewonnen. Ich habe mir die Finalspiele angeschaut, selbst da war der Gegner ohne reelle Chance. Die Mannschaft ist mit vielen erfahrenen Spielern wie den Brüdern Mitch und Kevin Bruijsten und Levi Houkes, sowie starken Imports und auch starken jungen Spielern hervorragend besetzt. Für die kommende Saison wurde die Mannschaft nochmals verstärkt. Auch das Stadion ist meistens voll besetzt. Macher des Erfolgs ist der gebürtige Nijmegener Levi Houkes, hier sieht man wozu es führt, wenn man jemanden machen lässt, der die entsprechende Ahnung von der Materie hat.“

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! – Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen – Hintergrund und wie man spenden kann









Eishockey-Magazin TV