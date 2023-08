Ratingen: Die „77“ macht nicht weiter!

Artikel anhören Ratingen. (PM Ice Aliens) Dennis Fischbuch kann den Zeitaufwand nicht mehr leisten und spielt somit in der kommenden Saison nicht mehr für...

Ratingen. (PM Ice Aliens) Dennis Fischbuch kann den Zeitaufwand nicht mehr leisten und spielt somit in der kommenden Saison nicht mehr für die Ice Aliens

Dennis ist schon seit der Saison 2015/16 Bestandteil der Aliens. In coronageprägten Jahren mit Saisonausfällen gelangen ihm insgesamt in 159 Partien 288 Punkte (113 Tore und 175 Assists) und er bekam nur 65 Strafminuten „aufgebrummt“.

Doch nun ist Schluss, Chef-Trainer Frank Gentges weiß um die Wichtigkeit seines letztjährigen Kapitäns und bedauert seine Entscheidung sehr: „Wir hatten heute unserer finales Gespräch mit Dennis und was ich befürchtet habe, hat sich jetzt bestätigt. Dennis ist es nicht möglich, weiter für uns zu spielen. Wir standen durchgehend in Kontakt, ich hatte noch eine leise Hoffnung, aber schlussendlich ist seine Entscheidung absolut nachzuvollziehen. Nach den vier Wiehler Spielern ist Dennis jetzt der fünfte eingeplante Top-Spieler, der uns nicht zur Verfügung stehen wird. Des Weiteren war Dennis unser letztjähriger Kapitän und er hat dieses Amt in meinem Sinne sehr professionell ausgeführt. Dafür bedanke ich mich recht herzlich und ich wünsche ihm alles Gute für seine Zukunft. Durch den Abgang dieser fünf Spieler hat sich unserer Kader natürlich qualitativ und quantitativ enorm ausgedünnt und Stand jetzt gehen wir mit maximal nur 21 Spielern und 3 Torhütern in die Saison.“

Alles Gute, Dennis, auch von Seite der Ice Aliens. Sicherlich werden seine Verdienste für den Verein noch zu gegebenem Zeitpunkt gewürdigt.

