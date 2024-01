Ratingen: Derbysieg in Neuss!

Ratingen. (PM Ice Aliens) Die Ice Aliens waren vorgewarnt, konnten die Hausherren aus Neuss in den letzten 5 Spielen 3 Siege erringen und waren...

Gestützt auf den starken Torwart Marko Brlic versuchten sie ihr Glück immer wieder mit Kontern und hielten in einem torlosen ersten Drittel das Unentschieden.

Im zweiten Durchgang ging der Neusser EV durch ein Überzahltor von Kovacs sogar mit 1:0 in Führung, doch die Ice Aliens blieben cool und schlugen zurück. In der 37. Minute endlich der erste Treffer durch Stephan Kreuzmann zum 1:1- Ausgleich. So war auch der Spielstand nach dem 2.Drittel.

Blitzstart für Ratingen ins letzte Drittel. In der 42. Minute schoss Toni Lamers die Gäste mit 2:1 in Front. Doch Neuss hielt weiter dagegen, kassierte allerdings nun einige Strafzeiten. Eine davon nutzte Mathias Onckels in der 54.Minute zur Vorentscheidung. 3:1 aus Sicht der Ice Aliens. Neuss versuchte nun alles und nahm etwas mehr als zwei Minuten vor dem Ende den Torwart für einen sechsten Feldspieler vom Eis. Doch nur 26 Sekunden danach traf Tobias Brazda zur endgültigen Entscheidung ins verwaiste Gehäuse der Gastgeber zum 4:1.

Cheftrainer Frank Gentges lobte in seinem Statement die Geduld und Konzentration seines Teams: „Neuss war der von mir erwartet schwere Gegner, der gegen die Top-Teams gute Ergebnisse erzielt hat. Gestützt auf einen überragenden Torwart hat Neuss vor dem eigenen Tor konzentriert gearbeitet und die Räume für uns eng gemacht. Im ersten Drittel hatten wir ein Schussverhältnis von 24:4, da darf man nicht mit 0:0 in die Kabine gehen, das war Ratingen gegen den Neusser Torwart. Wir mussten dann geduldig bleiben, weiter konzentriert und diszipliniert defensiv arbeiten und irgendwann sollten dann bei unserem durchgehenden Übergewicht die Tore fallen und so war es dann auch.“

Der dritte Torwart Mathis Kaiser gehört nicht mehr zum Kader der Ice Aliens. Frank Gentges hierzu: „Mathis will spielen, bei uns konnte er Christoph Oster und Lukas Schaffrath aber nicht verdrängen, somit muss er seine Erwartungen woanders umsetzen.“

Freitag treffen die Ice Aliens als Tabellenführer auf den derzeitigen Ligazweiten, die RealStars auf Bergisch Gladbach. Diese haben zwei Punkte mehr als Dortmund, allerdings auch zwei Spiele mehr als die Eisadler. Hier wird es gegen das Topteam um Topscorer Manuel Alberg um jeden Zentimeter Eis, um Kleinigkeiten gehen. Freut euch auf eine weitere interessante Begegnung am 26.01.2024 um 20:00 Uhr am Ratinger Sandbach.