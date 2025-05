Ratingen: Der KapitÃ¤n bleibt an Bord!

Ratingen. (PM Ice Aliens) Tim Brazda bleibt in der kommenden Saison am Ratinger Sandbach und wird erneut mit der Rückennummer 91 auflaufen.

Der 30-jährige Rechtsschütze war in der vergangenen Saison, welche bereits seine neunte im Trikot der Ice Aliens war, mit 75 Punkten (30 Tore, 45 Assists) in 27 Spielen der zweitbeste Scorer hinter Pavel Avdeev. Jetzt geht es bereits in die 10 te aufeinanderfolgende Spielzeit im Dress der Außerirdischen.

Cheftrainer Frank Gentges stellt die Wichtigkeit von Tims Verbleib dar: „Tim ist unser Kapitän und das wird er auch bleiben. Für unser Team war er sehr oft der Game-Changer ins Positive. Ich habe in meinen drei Jahren Regionalliga keinen besseren Offensiv-Spieler gesehen. Wir sollten alle sehr froh sein, dass er (mindestens) noch ein Jahr dran hängt. Ich wünsche mir dass er zusammen mit seinem Zwillingsbruder und einem weiteren entsprechenden Sturmpartner eine komplette Saison verletzungsfrei bleibt und somit auf höchstem Niveau spielen und produzieren kann.“

Auch Tim selbst gibt Einblick in seine Sichtweise auf die kommende Saison: „Eigentlich wollte ich aufhören, ich bin beruflich und privat sehr eingespannt. Der Grund, dass ich jetzt zugesagt habe, ist einmal, dass uns der beste Trainer der Liga erhalten bleibt, aber auch die Jungs, die zugesagt haben und die eine gute Basis bilden. Mein größter Ansporn ist, eine dritte Meisterschaft für Ratingen zu holen und das Schönste wäre, wenn ich diese zusammen mit meinem Zwillingsbruder Tobi feiern könnte. Ich will topfit in die neue Saison gehen und dafür trainiere und ernähre ich mich entsprechend, so hoffe ich natürlich auch verletzungsfrei zu bleiben. Als übergeordnetes Ziel gilt, dass der Verein sich im Umfeld entsprechend breiter aufstellen muss, nur so kann man den aktuellen Erfolg halten und eventuell auch mal über andere Dinge nachdenken.“

Bei aller Freude über die Veröffentlichung von Tim Brazdas Verlängerung gibt es auch einen erheblichen Rückschlag bei der Kaderplanung. Der russische Stürmer Ilya Zheltakov, der bei den Ice Aliens fest unter Vertrag stand und eine enorme Verstärkung gewesen wäre, bat aufgrund eines wesentlich lukrativeren Angebotes um Vertragsauflösung. Der Spieler war nicht hauptberuflich angestellt, somit müssen und werden die Ice Aliens seinem Wunsch nachkommen.

