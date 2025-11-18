Ratingen: Den Eagles einen Fight geliefert!

Ratingen. (PM Ice Aliens) 1600 Zuschauer brauchten ihr Kommen nicht zu bereuen.

Ein etwas zerfahrenes, aber von den Ice Aliens kämpferisch starkes und hochspannendes Spiel verloren die Ratinger zwar in der Schlussphase noch mit 0:3, doch lieferten sie eine richtig gute Partie ab. Das erste Drittel gehörte Essen, die läuferisch und technisch den Ratingern überlegen waren. Doch gestützt auf einen bärenstarken Linus Schwarte im Tor hielten die Jungs von Cheftrainer Frank Gentges das 0:0. Vor allem im zweiten Abschnitt trafen die vier Unparteiischen auf beiden Seiten teilweise sehr fragwürdige Entscheidungen. Aus Ratinger Sicht hätte Torwart Ilya Andryukhov die Partie niemals beenden dürfen. In den vorliegenden Videos ist sowohl ein Stockstich als auch ein Schlag mit der Fanghand zu erkennen, der einen Spielausschluss nach sich ziehen muss.

Leider konnten die Ice Aliens in diesem Abschnitt die sich bietenden Möglichkeiten in Überzahl nicht nutzen. So scheiterte u.a. Mathias Rakell bei einem Alleingang am Pfosten des Essener Gehäuses. Torlos ging es somit auch in das letzte Drittel. Bis knapp vier Minuten vor dem Ende blieb es so, dann half den Eagles ein abgefälschter Puck zur Führung, der in einer Bogenlampe über Linus im Tor der Ice Aliens landete. Die Ratinger öffneten anschließend die Abwehr, kassierten so noch die Treffer 2 (Konter) und 3 (empty-net).

Cheftrainer Frank Gentges sah es ähnlich: „Die Jungs haben das bis 3:38 Minuten vor Schluss, gestützt auf unseren hervorragenden Torwart Linus Schwarte, defensiv sehr gut gemacht. Dann haben wir uns das 0:1 selber reingelegt und mussten dann die letzten drei Minuten komplett aufmachen. Wir waren an unserem obersten Level und augenscheinlich trotzdem unterlegen. Das zeigt, dass wir den Top-Teams in Sachen Kaderqualität um einiges unterlegen sind. Insbesondere außerhalb vom Eis trennen uns von den Top-Teams Welten auch wenn wir heute mal, aufgrund der mitgereisten Essener Fans, eine gute Kulisse hatten.“

Freitag geht es auswärts weiter bei den Dinslaken Kobras, erstes Bully ist um 20:15 Uhr.

