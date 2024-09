Ratingen: Back to Back gegen die Grizzlys

Ratingen. (PM Ice Aliens) Der Testspielgegner am kommenden Wochenende heißt Bergkamen. Im Spiel am kommenden Freitag gegen den Aufsteiger aus der Landesliga am Ratinger...

Ratingen. (PM Ice Aliens) Der Testspielgegner am kommenden Wochenende heißt Bergkamen. Im Spiel am kommenden Freitag gegen den Aufsteiger aus der Landesliga am Ratinger Sandbach und am Sonntag im „Rückspiel“ um 18:00 Uhr in Bergkamen testen die Ice Aliens ihre Form. Ein geregelter vernünftiger Trainingsbetrieb ist durch frühzeitige Ausfälle, welche längerfristig pausieren müssen, derzeit schwerlich möglich, da zusätzlich Schichtdienste immer wieder die Teilnahme einiger Spieler verhindern. So fallen morgen definitiv Marco Clemens (Gesichtsverletzung/fällt 2 Wochen aus), Leonardo Stroh (zu Hause erlittene Fußverletzung/fällt 4-5 Wochen aus) und Luc Mansfeld (beim Skaterhockey zugezogene Schulterverletzung/fällt auf unbestimmte Zeit aus) aus. Bei 1-2 Spielern ist der Einsatz aufgrund der Schichtumstellung auf der Arbeit noch fraglich. Im besten Fall stehen 17 Spieler zur Verfügung. Bergkamen hat wie die Teams aus Moers, Grefrath und Dinslaken den richtigen Schritt gewagt und bildet nun zusammen mit den anderen Mannschaften die Regionalliga NRW aus insgesamt 11 Teams. Der Aufsteiger hat seinen Kader weitestgehend zusammen halten können und sich zuletzt mit Spielern von den Eisadlern Dortmund (Manke und Bruns) verstärkt. Zwei weitere Standortbestimmungen für das Team von Cheftrainer Frank Gentges im Rahmen der Vorbereitung auf die am 27.09.2024 beginnende Saison.

