Ratingen: Back to Back gegen die Eaters!

Artikel anhören Ratingen. (PM Ice Aliens) Am kommenden Wochenende steht für die Ratinger Ice Aliens ein Back to Back- Duell mit den Snackpoint Eaters...

Artikel anhören Artikel anhören

Ratingen. (PM Ice Aliens) Am kommenden Wochenende steht für die Ratinger Ice Aliens ein Back to Back- Duell mit den Snackpoint Eaters Limburg/Geleen an.

Am Freitag beginnt das Spiel am Ratinger Sandbach um 20:00 Uhr, am Sonntag findet das Spiel in Geleen um 19:00 Uhr statt.

Für die Snackpoint Eaters sind es bereits die Testspiele fünf und sechs, während die Ice Aliens erst ihr zweites und drittes Testspiel bestreiten. Für beide Teams startet am darauffolgenden Wochenende bereits die Meisterschaft. Zwar verloren die Snackpoint Eaters ihre ersten Testspiele allesamt, hatten jedoch auch mit entsprechenden Personalproblemen zu kämpfen. So sollen zu den Spielen gegen die Ice Aliens nach und nach die bisher nicht zur Verfügung stehenden Spieler wieder zum Kader stoßen.

Wiederum ein echter Prüfstein für die Jungs von Cheftrainer Frank Gentges, der auf das kommende Wochenende vorausblickt: „Das niederländische Team Geleen spielt wie unser letzter Gegner Mechelen aus Belgien ebenfalls in der BENE-League. Geleen besitzt mindestens das Niveau von Mechelen, ist aber vom Personal anders strukturiert, hat eine andere Spielweise und hat natürlich auch alle Import-Positionen ausgeschöpft. Die enorme Abhängigkeit von entsprechenden Imports speziell in unserer Liga und der BENE-League ist hinlänglich bekannt. Auch beim letzten Spiel wurden auf Mechelen Seite alle Tore durch Imports erzielt plus das Tor vom besten Verteidiger der Liga Vadim Gyesbreghs. Stand jetzt werden wir auf Christoph Oster (Beruf), Benjamin Hanke (Beruf) und Vincent Robach (krank) verzichten müssen. Von den drei Try-Out-Spielern aus dem letzten Spiel werden wir an diesem Wochenende nur noch einen testen, die anderen beiden müssen sich anderweitig umschauen.“

Vor der Partie findet am Ratinger Sandbach ab 15:00 Uhr die Saisoneröffnung statt. Ab 17:00 Uhr mischen sich auch die Spieler der ersten Mannschaft unter das Publikum, bevor ab 17:30 Uhr auf dem Eis die einzelnen Jugendteams sowie die Damenmannschaft den Anhängern präsentiert werden. Ab 20:00 Uhr steigt dann der internationale Vergleich mit dem Team aus den Niederlanden.

5083 Beim Deutschland Cup 2023 in Landshut spielen erstmals Frauen- und Herren-Nationalmannschaft parallel an einem Standort. Das Turnier wird dadurch um einen weiteren Tag von Mittwochs bis Sonntags verlängert. Eine gute Entscheidung? Ja, super Idee. Abwarten, wie die Fans es annehmen Nein, das ist zuviel des Guten