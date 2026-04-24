Ratingen: Auch Kapitän Toni Lamers bleibt an Bord!

Ratingen. (PM Ice Aliens) Der Kader der Ratinger Ice Aliens nimmt weiter konkrete Formen an: Mit Toni Lamers bleibt ein wichtiger Leistungsträger auch in der kommenden Saison Teil der Mannschaft.

Lamers übernahm in der vergangenen Spielzeit zunehmend Verantwortung und führte das Team gegen Ende der Saison sogar als Kapitän aufs Eis. Diese Rolle unterstreicht seinen hohen Stellenwert innerhalb der Mannschaft – nicht nur sportlich, sondern auch menschlich. Mit seiner Spielweise, seiner Präsenz in den entscheidenden Momenten und seiner Erfahrung gehört er zu den Spielern, die dem Team Stabilität geben.

Auf dem Eis überzeugt Lamers vor allem durch seine Fähigkeit, wichtige Impulse im Offensivspiel zu setzen. Gleichzeitig scheut er keinen Zweikampf und geht als Vorbild voran.

Die Verlängerung ist somit ein klares Zeichen für Kontinuität und Identifikation mit dem Verein. Die Verantwortlichen der Ice Aliens setzen weiterhin auf einen Spieler, der das Team kennt, Verantwortung übernimmt und die Werte des Clubs verkörpert. Die Fans dürfen sich darauf freuen, ihre Nummer 40 auch in der kommenden Saison wieder auf dem Eis zu sehen.

Cheftrainer und Sportmanager Frank Gentges freut sich über eine weitere Verlängerung eines Leistungsträgers der letzten Saison: „Toni hat sich in den drei Jahren in Ratingen kontinuierlich verbessert und ist mittlerweile auch Mannschaftskapitän. Er ist mannschaftsinterner Top-Scorer und auf Platz 5 in der Liga. Das sind alles gute Parameter, aber bei Toni ist noch einiges mehr möglich, dazu muss er aber gegen sein eigentliches Naturell arbeiten und öfter an seine Grenzen gehen. Kontinuierlich an seinem absoluten Limit spielen, das ist für jeden das alles Entscheidende“