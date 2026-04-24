Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland Regionales Regionalliga West Ratinger Ice Aliens Ratingen: Auch Kapitän Toni Lamers bleibt an Bord!
Ratinger Ice AliensTransfer-News

Ratingen: Auch Kapitän Toni Lamers bleibt an Bord!

24. April 20261 Mins read21
Share
Toni Lamers - © Daniela Schmidt
Share

Ratingen. (PM Ice Aliens) Der Kader der Ratinger Ice Aliens nimmt weiter konkrete Formen an: Mit Toni Lamers bleibt ein wichtiger Leistungsträger auch in der kommenden Saison Teil der Mannschaft.

Lamers übernahm in der vergangenen Spielzeit zunehmend Verantwortung und führte das Team gegen Ende der Saison sogar als Kapitän aufs Eis. Diese Rolle unterstreicht seinen hohen Stellenwert innerhalb der Mannschaft – nicht nur sportlich, sondern auch menschlich. Mit seiner Spielweise, seiner Präsenz in den entscheidenden Momenten und seiner Erfahrung gehört er zu den Spielern, die dem Team Stabilität geben.

Auf dem Eis überzeugt Lamers vor allem durch seine Fähigkeit, wichtige Impulse im Offensivspiel zu setzen. Gleichzeitig scheut er keinen Zweikampf und geht als Vorbild voran.

Die Verlängerung ist somit ein klares Zeichen für Kontinuität und Identifikation mit dem Verein. Die Verantwortlichen der Ice Aliens setzen weiterhin auf einen Spieler, der das Team kennt, Verantwortung übernimmt und die Werte des Clubs verkörpert. Die Fans dürfen sich darauf freuen, ihre Nummer 40 auch in der kommenden Saison wieder auf dem Eis zu sehen.

Cheftrainer und Sportmanager Frank Gentges freut sich über eine weitere Verlängerung eines Leistungsträgers der letzten Saison: „Toni hat sich in den drei Jahren in Ratingen kontinuierlich verbessert und ist mittlerweile auch Mannschaftskapitän. Er ist mannschaftsinterner Top-Scorer und auf Platz 5 in der Liga. Das sind alles gute Parameter, aber bei Toni ist noch einiges mehr möglich, dazu muss er aber gegen sein eigentliches Naturell arbeiten und öfter an seine Grenzen gehen. Kontinuierlich an seinem absoluten Limit spielen, das ist für jeden das alles Entscheidende“

Auch interessant:
Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

Folgt uns

Share
Previous post DEB investiert in die Zukunft des Frauen-Eishockeys

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
GHZD
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
Spielsucht? Hier bekommen Sie Hilfe Wenn Sie Probleme mit Spielsucht haben oder sich um Angehörige oder Freunde sorgen, finden Sie Hilfe bei der „Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Unter der kostenlosen Hilfe-Hotline 0800 1 37 27 00 erhalten Sie alle Informationen zu Hilfsangeboten rund um das Thema Spielsucht!
Werbehinweis Diese Website enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir möglicherweise eine Provision erhalten, wenn Sie sich bei einem der verlinkten Portale anmelden. Es entstehen Ihnen keine zusätzlichen Kosten. Es gelten die AGB der jeweiligen Wettanbieter.
Related Articles
EV Lindau IslandersTransfer-News

EV Lindau Islanders verpflichten Rocco Andreacchi als zweiten Kontingentspieler

Lindau. (PM EVL) Nach der kürzlich bekanntgegebenen Trennung von Zan Jezovsek können...

By24. April 2026
SC LangenthalTransfer-News

Brüderpaar verlängert beim SC Langenthal

Langenthal. (PM SCL) Der SC Langenthal freut sich, die Vertragsverlängerungen von Hassan...

By24. April 2026
Fischtown PinguinsTransfer-News

C.J. Smith bleibt ein Pinguin

Bremerhaven. (PM Fischtown Pinguins) Der Club hat den Vertrag mit dem Offensivspieler...

By24. April 2026
SC RiesserseeTransfer-News

Erster Neuzugang für die Offensive Schwede Johann Porsberger kommt aus der EIHL

Den Verantwortlichen des SC Riessersee ist ein weiterer Coup auf dem Transfermarkt...

By24. April 2026
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten