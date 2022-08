Ratingen: Alle Vorbereitungsspiele abgesagt

Ratingen. (PM Ice Aliens) In seiner Sitzung am 30. August 2022 will der Rat der Stadt Ratingen entscheiden, ab wann in der Eissporthalle das...

Ratingen. (PM Ice Aliens) In seiner Sitzung am 30. August 2022 will der Rat der Stadt Ratingen entscheiden, ab wann in der Eissporthalle das Eis aufbereitet wird. Die Aufbereitung dauert erfahrungsgemäß sieben bis zehn Tage. Es ist also davon auszugehen, dass die Ice Aliens frühestens Mitte September aufs Eis können. Da eine definitive Terminaussage noch nicht gefallen, haben die Ice Aliens alle bisher vereinbarten Testspiele gegen Mechelen, Duisburg und Krefeld abgesagt. Auch die Begegnung in Mechelen wurde in beiderseitigem Einvernehmen ausgesetzt. Trainer Gentges will die kurze Zeit, die ihm für das Einspielen aller Mannschaftsteile zur Verfügung steht, für intensives Eistraining nutzen, um das Team unter den gegebenen Umständen so gut wie möglich auf die Saison vorzubereiten