Ratingen: #26 fÃ¼r 25/26!

Ratingen. (PM Ice Aliens) Mit dem 24-jährigen Angreifer Leonardo Stroh bleibt ein Spieler bei den Ratinger Ice Aliens, der in der vergangenen Saison nach seinem Wechsel von den Füchsen Duisburg, wo er zuvor vier Jahre aktiv war, einen schwierigen Start hatte.

Eine Fußverletzung warf ihn zurück, fast die komplette Vorbereitung und die ersten Meisterschaftsspiele stand Leonardo nicht zur Verfügung. Dann fand er langsam seinen Rhythmus und in den Playoffs, in denen er sich trotz einer Ellbogenverletzung in den Dienst der Mannschaft stellte, hatte Leonardo seine stärkste Phase.

In 26 Partien gelangen ihm 7 Tore und 17 Assist bei nur 10 Strafminuten.

Jetzt gab es die Zusage von Leonardo Stroh für die kommende Spielzeit und darüber freuen wir uns sehr. Auch in 25/26 wird er die Rückennummer 26 tragen.

Cheftrainer Frank Gentges ist sich des Potentials des Spielers bewusst: „Leonardo war letzte Saison ein wichtiger Spieler unseres Teams, der sich über die Saison gesteigert und in den Play-Offs seine beste Leistung gezeigt hat. Für die kommenden Saison plane ich ihn aktuell als Außenstürmer und nicht wie letzte Saison als Mittelstürmer ein. Jedenfalls muss er auch seinen starken Schuss mehr nutzen und so auch seine Quote verbessern.“

Stefan Traut hingegen gehört nicht mehr zum Kader und wird sich einem anderen Regionalligisten anschließen. Vielen Dank für Deinen Einsatz und alles Gute an neuer Wirkungsstätte!

