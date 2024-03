Ratingen: 130 % fÃ¼r Spiel 3 benÃ¶tigt!

Ratingen. (PM Ice Aliens) Nach dem Spiel in Dortmund waren sich beide Trainer einig, dass in der Finalserie noch nichts entschieden ist und so...

Dafür hat der Gast von Freitag mit den drei professionellen Eishockeyspielern und vielen anderen Oberliga- und finalerfahrenen Akteuren extrem hohe Qualität in seinem Kader. Die Ice Aliens müssen erneut über ihre Leistungsgrenze hinausgehen, um eine ausgeruhte Dortmunder Mannschaft besiegen zu können.

„Wir freuen uns auf ein tolles Spiel und auf eine jetzt schon packende Finalserie. Über euren Besuch als Unterstützer am Ratinger Sandbach würden wir uns sehr freuen. Treibt das Team zur Höchstleistung mit an, vielleicht können die Ratinger ja schon in Spiel 3 die große Überraschung schaffen, den Top-Favoriten aus Dortmund erneut besiegen und die Finalserie erfolgreich beenden“, so die Ice Aliens in einer Mitteilung.

Cheftrainer Frank Gentges sieht in seinem Statement auch noch lange keine Entscheidung in der Finalserie: „Die 2:0-Führung in der Serie bedeutet gar nichts. Dortmund war in den ersten beiden Spielen durch die hohe Belastung im Halbfinale etwas müde und wir haben absolut überperformt. Nach sechs Tagen Regenerationszeit werden wir jetzt auf eine ganz andere Dortmunder Mannschaft treffen und deren Top-Spieler, insbesondere die drei Imports, werden alles tun, um die entsprechende Quote aufs Eis zu bringen, somit ist für mich die Verhältnismäßigkeit immer noch die Gleiche wie vor dem Finale. Spiel drei beginnt nicht mit dem vierten Drittel von Spiel zwei, sondern wir müssen uns von null wieder alles hart erarbeiten und obwohl wir die ersten beiden Spielen absolut überperformt haben, müssen wir uns jetzt nochmal entsprechend steigern. Ob das machbar ist, werden wir sehen. Jedenfalls haben viele bei uns eine best-of-five-Finalserie noch nie gespielt und ich kann nur hoffen, dass die Tatsachen bei allen im Kopf angekommen sind.“