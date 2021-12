Rathgeb fÃ¼r weitere 2 Saisons beim EHC Biel

Biel. (PM EHC) Der EHC Biel und Yannick Rathgeb (*1995) haben den auslaufenden Vertrag um weitere 2 Saisons bis April 2024 verlängert. Rathgeb spielt...

Rathgeb spielt seit 2019 beim EHCB, in der laufenden Saison hat der Offensivverteidiger in 32 Spielen 20 Skorerpunkte erzielt und steht damit teamintern an dritter Stelle.