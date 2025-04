Rasmus Tirronen weiterhin Nummer 1 in Linz

Linz. (PM Black Wings) Die Steinbach Black Wings freuen sich über die erste Vertragsverlängerung für die Saison 2025/26.

Mit Rasmus Tirronen vertrauen die Oberösterreicher weiterhin auf ihren starken Rückhalt im Tor. Er war voll da, wenn es drauf an kam: Rasmus Tirronen. Der 34-jährige Finne avancierte auch in seinem dritten Jahr in der Stahlstadt zum verlässlichen Fels in der Brandung. Beeindruckend war seine Steigerung nach der Verletzung von Thomas Höneckl um den Jahreswechsel. Seit 5. Jänner absolvierte der Hexer ganze 28 Spiele am Stück und lief dennoch in den Playoffs erst so richtig zur Hochform auf. Mehr als 400 Schüsse, und damit mit Abstand die Meisten der Liga, stellte sich der Schlussmann in den 14 Matches gegen Graz und den KAC entgegen. Davon entschärfte er knappe 91% und steigerte damit seine Ausbeute im Vergleich zu den 38 Einsätzen in der Regular Season nochmal. So lag es mehrfach an der Nummer 32, dass die Oberösterreicher nach dem 1:3- Serienrückstand gegen die 99er zurückkamen. Denkwürdig war schließlich das erste Halbfinalmatch gegen den Rekordmeister, in welchem der Goalie in drei Verlängerungen auswärts sein Tor schadlos hielt.

Für den Auswärtssieg, den er damals aus Kärnten stahl, wurde er (als PR-Gag) von der Landespolizei Oberösterreich gesucht. Diese führte ihn mit zwei Beamten bei der SaisonAbschlussfeier der Steinbach Black Wings vor rund 1000 Fans auf die Bühne. Dort wurde er zu mindestens einem weiteren Jahr in der Stahlstadt verdonnert.

Stimmen:

Rasmus Tirronen: “Linz ist für mich meine zweite Heimat geworden. Die Geschichten, die ich persönlich und wir als Mannschaft in den Playoffs schreiben durften, waren absolut einzigartig. Für mich war es davor schon klar, dass ich mit diesen Fans, dieser Stadt noch viele weitere gemeinsame Feste feiern möchte.”

Head Coach Philipp Lukas: “Rasmus hat sich während der Saison sensationell gesteigert und nicht nur ein Match für uns entschieden. Wir freuen uns sehr, dass er sich bei uns wohlfühlt und wir mit ihm auch im kommenden Jahr auf einen starken Rückhalt bei dieser Schlüsselposition vertrauen können.”

