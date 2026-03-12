Rasmus Tirronen verlässt die Stahlstadt

Linz. (PM Black Wings) Nach vier Jahren als sicherer Rückhalt der Steinbach Black Wings Linz verlässt auch Rasmus Tirronen mit dem Ende der Saison die Stahlstadt.

Der Torhüter absolvierte insgesamt 176 Pflichtspiele für die Oberösterreicher.

Spektakuläre Saves, ein Faustkampf in Bozen und seine unbändige Leidenschaft machten Rasmus Tirronen in den vergangenen vier Saisonen zum großen Publikumsliebling bei den Steinbach Black Wings Linz. Über allem stand in der vergangenen Meisterschaft seine 28 Spiele andauernde Einsatzserie am Stück, mit der der gebürtige Finne die Oberösterreicher bis kurz vor das Finale der win2day ICE Hockey League führte. Vor allem im geschichtsträchtigen Viertelfinale gegen Graz, war es ihm mehrfach zu verdanken, dass die Stahlstädter den großen Favoriten niederringen konnten.

Insgesamt streifte sich „Ti-Ti-Tirronen“ während seiner Zeit in Linz 176 Mal das schwarz-orange-petrolfarbene Jersey über. Dabei kann die Nummer 32 einen Schnitt von 90,8 % gehaltener Schüsse sowie ein GAA von 2,48 vorweisen. Für immer unvergessen bleibt auch sein Goalie-Fight im Oktober 2023 in Bozen gegen Niklas Svedberg.

Auch abseits des Eises spielte sich der Familienvater mit seiner stets positiven Art in die Herzen aller Betreuer und Fans. Dennoch zeichnete sich sein Abschied mit dem Ende der Saison 2025/26 ab, und die Steinbach Black Wings Linz orientieren sich auf der Schlüsselposition im Tor neu.

Die Linzer bedanken sich von Herzen bei Rasmus Tirronen für die gemeinsame Zeit sowie für seinen tagtäglichen Einsatz und wünschen ihm sportlich wie privat nur das Allerbeste!

Kader Saison 2026/27 (Stand 12. März 2026)

Tor: –

Verteidigung: Gerd Kragl, Patrick Söllinger, Greg Moro

Angriff: Brian Lebler, Emil Romig, Shawn St-Amant

Trainer: Philipp Lukas, Mark Szücs, Jürgen Penker, Matej Hocevar

Abgänge: Sean Collins, Ken Ograjensek, Ryan MacKinnon, Tim Geifes, Rasmus Tirronen

Mehrere Verabschiedungen bei den Black Wings

Nach den ersten Aufarbeitungsgesprächen über ihr frühes Ausscheiden in der win2day ICE Hockey League stehen einige personelle Entscheidungen bei den Steinbach Black Wings Linz fest. Demnach werden mehrere Gesichter, darunter Sean Collins, Ken Ograjensek, Ryan MacKinnon und Tim Geifes, die Stahlstadt verlassen. Es sind Jahr für Jahr die schwierigsten Entscheidungen, die von Head Coach Philipp Lukas und seinem Trainerteam zu diesem Zeitpunkt getroffen werden müssen. Unmittelbar nach der Schlusssirene am vergangenen Freitag in den Pre-Playoffs begannen für die Oberösterreicher die Weichenstellungen für die kurzfristige und mittelfristige Zukunft. Diese mündeten in den ersten Tagen in vielen intensiven Gesprächsrunden und Analysen aller Verantwortlichen. An oberster Stelle standen dabei individuelle Feedback-Gespräche innerhalb des Teams, bei denen unterschiedlichste Themen auf und neben der Eisfläche erarbeitet wurden. Dabei ein Knackpunkt: Mit einem Durchschnittsalter von 28,07 Jahren stellten die Oberösterreicher im ligaweiten Vergleich mit Abstand die „erfahrenste“ Mannschaft. Im Umkehrschluss zählten Geschwindigkeit, Ausdauer und andere physische Elemente im Spiel zu den augenscheinlichsten Entwicklungspotenzialen. Nach dem frühzeitigen Aus in der Meisterschaft und dem Verpassen ihrer Saisonziele waren personelle Konsequenzen somit unausweichlich. Erstmals seit ihrer Neuausrichtung vor vier Jahren kristallisierte sich für die sportliche Führung ein deutlich umfangreicherer Schnitt als bisher heraus. Dieser erfolgt in einer ersten Runde vor allem am Legionärssektor: Die auslaufenden Verträge von Sean Collins, Ken Ograjensek und Ryan MacKinnon werden demnach nicht verlängert. Mit Tim Geifes steht außerdem ein erster rot-weiß-roter Abgang fest. Weitere Entscheidungen der Linzer bezüglich ihrer Kaderplanung folgen in Kürze. Die Steinbach Black Wings Linz bedanken sich bei allen vier Leistungsträgern für ihren täglichen Einsatz, sowie für die gemeinsame Zeit und wünschen ihnen für ihren weiteren Weg nur das Beste!