Rapperswil: Neuer Job fÃ¼r Ex-Adler Coach Lundskog – Coaching Staff fÃ¼r die neue Saison komplett

Rapperswil. (PM SCRJL) Die SC Rapperswil-Jona Lakers haben ihre Trainercrew für die kommende Saison bestimmt.

Headcoach Stefan Hedlund wird in der nächsten Saison von seinen beiden schwedischen Landsmännern Johan Lundskog und Fabian Gunnarsson assistiert. Neuer Goaliecoach wird mit Jaakko Valkama ein erfahrener Mann aus Finnland.

Johan Lundskog und Fabian Gunnarsson ersetzen Bert Robertsson, der als Assistenzcoach zu den Malmö Redhawks wechselt, sowie Sven Berger, der neuer Ausbildungschef bei den Lakers wird. Der 39-jährige Lundskog arbeitete zuletzt als Headcoach bei Adler Mannheim. Zuvor war der schwedisch-kanadische Doppelbürger in der Schweiz tätig: Von 2019 bis 2021 als Assistenzcoach beim HC Davos, danach als Cheftrainer beim SC Bern. «Johan ist ein Offensiv-Coach mit reichlich Erfahrung in allen Bereichen des taktischen Spiels. Er ist in verschiedenen Ligen für das Powerplay zuständig gewesen und wird mit seiner Erfahrung neue Inputs zu unserem Offensiv-Spiel geben», sagt Lakers-Sportchef Janick Steinmann zum neu verpflichteten Johan Lundskog, der beim SCRJ einen Vertrag für die kommende Saison unterschrieben hat.

Neben Lundskog kommt auch der zweite Assistent von Headcoach Stefan Hedlund aus Schweden. Fabian Gunnarsson arbeitete zuletzt als Assistenzcoach bei Mora IK in der zweithöchsten schwedischen Liga «Allsvenskan». Der 28-jährige Gunnarsson stammt aus Karlstad und wurde in der Organisation von Färjestad BK gross. «Fabian ist ein junger, aufstrebender Coach, welcher in der Saison 23/24 bei Mora IK das Coaching aller Verteidiger verantwortete und ihre individuelle Entwicklung gefördert hat. Er hat viel Potenzial, sich zu einem Top Coach zu entwickeln», beschreibt Janick Steinmann den neuen Assistenten. Fabian Gunnarsson unterschrieb bei den Lakers einen Vertrag für die kommende Saison inklusive Option.

Auch auf der Position des Goaliecoachs gibt es eine Veränderung. Marc Eichmann wechselt nach 2 Jahren vom Eis ins Büro und wird neuer Geschäftsführer des Lakers-Nachwuchs. Sein Nachfolger als Goaliecoach wird mit Jaakko Valkama ein 41-jähriger Finne. Valkama war in der Saison 2023/24 Goaliecoach bei den Schwenninger Wild Wings in der DEL. Davor arbeitete er insgesamt 6 Jahre in der KHL. «Jaakko hat in verschiedenen Ligen Europas wertvolle Erfahrungen gesammelt. Er ist ein ausgewiesener Fachmann und dazu ein moderner Goaliecoach, der nun bei uns sein Fachwissen einbringen wird», sagt Sportchef Steinmann zur Verpflichtung des Finnen. Jaakko Valkama unterschrieb bei den Lakers einen Vertrag für die nächsten beiden Saisons.

Hedlund, Lundskog, Gunnarsson und Valkama bilden zusammen mit Thomas Weber den Coaching Staff der Lakers. Weber leitet seit 2020 den Off-Ice Bereich beim SCRJ und bildet eine wichtige Schnittstelle zu den Coaches auf dem Eis. Damit ist der Coaching Staff der Lakers für die Saison 2024/25 nun komplett.

