Raphael Wolf verlängert in Linz

Linz. (PM Black Wings) Die Steinbach Black Wings setzen in ihrer Verteidigung auch in der kommenden Saison auf Raphael Wolf.

Der österreichische Teamspieler verlängert seinen Vertrag in Linz um ein weiteres Jahr und geht mit den Stahlstädtern in seine vierte Spielzeit.

Exakt 100 Mal stand Raphael Wolf für die Steinbach Black Wings in einem Grunddurchgangs-Match der win2day ICE Hockey League bereits auf dem Eis. Dieses Jubiläum wird der 27-Jährige weiter ausbauen und auch in der kommenden Meisterschaft die Kabine an der Unteren Donaulände beziehen. Der knapp zwei Meter große Abwehrspieler verleiht den Oberösterreichern vor allem vor dem eigenen Tor wichtige physische Präsenz und scheut dabei keine Auseinandersetzung. Mit 51 Strafminuten in der abgelaufenen Saison gehörte der gebürtige Salzburger gemeinsam mit Brian Lebler mannschaftsintern zu den körperlich präsentestes „Beschützern“. Dabei warf ihn 2022 /23 auch eine sechswöchige Verletzungspause zum Jahreswechsel nicht aus der Bahn und er brachte anschließend wieder viel Erfahrung in die Defensive der Stahlstädter ein. So gehört Wolf mit seinen Gardemaßen von zwei Metern und 100 Kilogramm bereits seit sechs Jahren zum Stammpersonal in Österreichs höchster Spielklasse. Neben seinen Einsätzen für die Steinbach Black Wings warf sich der in der Red Bull Akademie ausgebildete Defender auch für Dornbirn und den VSV in die Zweikämpfe.

Seit 2018 gehört Wolf damit auch zum erweiterten Kader der österreichischen Nationalmannschaft. Unter Teamchef Roger Bader vertrat der Verteidiger in 14 Einsätzen sowie bei einer Weltmeisterschaft sein Heimatland. Auch aktuell kämpft der Linksschütze wieder um eine Einberufung zur diesjährigen Endrunde in Finnland. Anschließend kehrt Raphael Wolf in die Stahlstadt zurück und geht in seine vierte Saison mit den Steinbach Black Wings.

Stimmen:

Raphael Wolf: „Ich habe bereits unter der Saison mehrmals betont, dass ich unbedingt bei den Steinbach Black Wings bleiben möchte. Linz ist meine zweite Heimat geworden und ich fühle mich hier auf dem Eis und abseits davon sehr wohl. Die Begeisterung, die im letzten Jahr wieder zurück in die Halle gekehrt ist, war unglaublich. Da möchte ich auch weiterhin ein Teil davon sein und dazu beitragen, dass wir nächstes Jahr wieder erfolgreich sind.“

Head Coach Philipp Lukas: „Raphael hatte kein einfaches Jahr, doch er ist nach seiner Verletzung sehr gut zurückgekommen. Er verleiht uns ein wichtiges Element der Physis und wir sehen auch im Spielerischen noch Potential, das wir weiterentwickeln wollen. Er hat offen gezeigt, dass er unbedingt bei den Steinbach Black Wings bleiben und an seinem Spiel arbeiten möchte.“

Aktueller Kader 2023/24:

Tor (2): Rasmus Tirronen, Thomas Höneckl

Verteidigung (3): Gerd Kragl, Lorenz Lindner, Raphael Wolf

Angriff (13): Brian Lebler, Emilio Romig, Brodi Stuart, Kilian Rappold, Shawn St-Amant, Andreas Kristler, Dennis Sticha, Graham Knott, Niklas Bretschneider, Stefan Gaffal, Julian Pusnik, Nico Feldner, Jakob Mitsch

