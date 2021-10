Raphael Kapzan und JÃ¶rg Buschmann in die DEL2-Kommission gewÃ¤hlt

Neuss. (PM DEL2) DEL2-Kommission wieder vollzählig: Die Kommission der Deutschen Eishockey Liga 2 (DEL2) kann mit geballter Stärke agieren. Durch den Rückzug von Rainer...

Durch den Rückzug von Rainer Schan als Geschäftsführer der Ravensburg Towerstars und dem Aufstieg der Bietigheim Steelers wurden im Sommer zwei Stellen frei. Diese wurde im Rahmen der ordentlichen Gesellschafterversammlung wieder besetzt. Dabei wurden Raphael Kapzan, kaufmännischer Geschäftsführer der Ravensburg Towerstars, und Jörg Buschmann, Geschäftsführer der Eispiraten Crimmitschau, von den Gesellschaftern gewählt. Sowohl Kapzan als auch Buschmann hatten sich um die frei gewordenen Stellen beworben.

An dieser Stelle möchte sich die DEL2 nochmals bei Rainer Schan und Volker Schoch für ihren jahrelangen Aufwand und das Einbringen zum Wohle der Weiterentwicklung der Liga bedanken.

Bei den Ravensburg Towerstars ist Kapzan seit 2007 angestellt. Insgesamt war er 16 Jahre als Eishockeyprofi tätig – davon elf bei den Oberschwaben. Nach seinem Abitur 2004 in Landshut begann Kapzan ein Fernstudium an der IST in Düsseldorf und studierte Sportmanagement. Im Anschluss hat er noch seinen Sportfachwirt gemacht. Ab 2018 war er Geschäftsstellenleiter und Teammanager bei den Towerstars und seit Juli 2021 bekleidet er das Amt des kaufmännischen Geschäftsführers.

Raphael Kapzan, kaufmännischer Geschäftsführer Ravensburg Towerstars: „Die Arbeit der Kommission schätze ich sehr und ich freue mich, nun mit den Kommissionsmitgliedern zusammenarbeiten zu können. Ich möchte meinen Teil zur Weiterentwicklung der DEL2 beitragen. Es ist für mich persönlich eine großartige Möglichkeit. Durch meine langjährige Erfahrung als Spieler kenne ich beide Seiten. Diese Einblicke möchte ich gern mit einbringen.“

Buschmann leitet seit Februar 2015 die Geschicke der Eispiraten Crimmitschau als Geschäftsführer und ist mit dem Crimmitschauer Eishockey groß geworden. Er hat selbst Eishockey im Nachwuchs und im unterklassigen Seniorenbereich gespielt. Vor seinem Start als Eispiraten-Chef war der Diplom Betriebswirt im unternehmerischen Bereich tätig.

Jörg Buschmann, Geschäftsführer Eispiraten Crimmitschau: „Die Kommissionsarbeit ist ein wichtiger Bestandteil, die DEL2 weiterzuentwickeln. Über das Vertrauen der DEL2-Gesellschafter, mitwirken zu dürfen, bin ich sehr dankbar. Die Kommission ist sehr konstruktiv und gewissenhaft in ihrer Arbeit, jeder Gesellschafter weiß deren Verantwortung. Ich freue mich auf die anstehenden Aufgaben und deren Herausforderungen.“

Hauptaufgabe der Kommissionsvertreter ist es, DEL2-Geschäftsführer René Rudorisch bei der Ausrichtung und bei zu treffenden Entscheidungen der Ligagesellschaft zu beraten und zu unterstützen. Die Arbeit hat in den vergangenen Jahren stetig zugenommen. Die Treffen finden unter anderem auch virtuell statt und es werden die verschiedensten Konzepte zur Weiterentwicklung der Liga erarbeitet.

René Rudorisch, Geschäftsführer DEL2: „Die Kommission war in den letzten Jahren eine große Unterstützung. Sowohl für mich als Geschäftsführer als auch in Vorbereitung der Gesellschafterversammlungen und clubrelevanter Themen dient sie mit konstruktivem Austausch. Die siebenköpfige Runde bespricht dabei ligarelevante Themen vor und versucht mit Blick auf die unterschiedlichen Voraussetzungen der verschiedenen Standorte für alle machbare und notwendige Lösungen zu empfehlen. So gelingt es für mich in einem regelmäßigen Austausch noch mehr die verschiedenen Interessen der Liga im Blick zu halten. Jedem, der bereit ist, sich in der Kommission zusätzlich zu engagieren, gilt mein Dank.”