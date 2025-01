Raphael Diaz kehrt nÃ¤chste Saison zum EV Zug zurÃ¼ck

Zug. (PM EVZ) Der Verteidiger unterzeichnet in Zug einen Vertrag für die Saison 2025/26.

Raphael Diaz ist in Zug geboren und aufgewachsen, hat beim EVZ die ersten Schritte auf dem Eis gemacht und den gesamten Nachwuchs durchlaufen. 2011 wagte der Verteidiger den Sprung über den grossen Teich und absolvierte in der NHL während fünf Jahren mit den Montréal Canadiens, Vancouver Canucks, New York Rangers und Calgary Flames insgesamt 214 Partien. 2016 folgte die Rückkehr zu seinem Stammklub.

Mit dem EVZ sicherte sich der Verteidiger 2017 und 2019 den Vize-Meistertitel und wurde 2019 Cup-Sieger. In seiner letzten Saison in Zug holte er im Mai 2021 als Captain des Teams den langersehnten Schweizer Meistertitel. Nach vier Jahren bei Fribourg-Gottéron kehrt Diaz nun erneut zum EVZ zurück. Für den Zuger schliesst sich ein Kreis: «Ich freue mich enorm, wieder für meinen Kindheitsverein zu spielen, wo alles angefangen hat.»

«Raphael ist immer noch ein unglaublich guter Spieler», sagt General Manager Reto Kläy über den 136-fachen Internationalen, der heute Donnerstag seinen 39. Geburtstag feiert. Kläy ist überzeugt: «Er ist ein absoluter Leader-Typ und wird unsere Mannschaft im nächsten Jahr besser machen.»

In der National League ist Raphael Diaz während 18 Jahren in bisher 922 Spielen aufgelaufen, hat 112 Tore erzielt und deren 297 vorbereitet.

