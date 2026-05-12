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Raphael Diaz ein weiteres Jahr beim EVZ!

12. Mai 20261 Mins read17
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Raphael Diaz #16 (EV Zug) - © Philipp Hegglin/ EV Zug Official
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Zug. (PM EVZ) Der EVZ freut sich, die Vertrags-Verlängerung mit EVZ Identifikationsfigur Raphael Diaz (40) um ein weiteres Jahr bekannt zu geben.

Der Verteidiger, dessen Vertrag Ende Saison 2025/26 ausgelaufen ist, bekennt sich noch einmal für ein Jahr zu seinem Herzensverein, dem EVZ. Der 40-Jährige hat ein neues Arbeitspapier bis Saisonende 2026/27 unterschrieben.

Diaz ist ein EVZ Urgestein. 2003 debütierte er im Alter von 17 Jahren für die erste Mannschaft. Bei den Zugern reifte der Verteidiger schliesslich zum Nationalspieler und schaffte 2011 den Sprung in die NHL. Nach fünf Jahren in Übersee kehrte Diaz zum EVZ zurück, führte den Verein als Captain zum Cupsieg 2019 und Schweizer Meister 2021. Es folgten vier Jahre in Fribourg, ehe Diaz letzten Sommer mit einem Einjahres-Vertrag in die Innerschweiz zurückkehrte.

Diese Reise geht nun weiter. Nach einer schwierigen Saison 2025/26 – Diaz kämpfte über Monate mit den Folgen einer langwierigen Kopfverletzung – hängt der 40-Jährige nun definitiv noch ein Jahr an. Der EVZ freut sich sehr, seine Identifikationsfigur auch kommende Saison an Bord zu wissen.

Reto Kläy, General Manager: «Raphi hat seinen Wert fürs Team noch einmal eindrücklich unter Beweis gestellt. Die Vertragsverlängerung ist daher doppelt wichtig: Einerseits freut es mich für den Spieler Raphael Diaz; andererseits für den ganzen Verein. Raphi nimmt mit seinem riesigen Erfahrungsschatz eine grosse Rolle in unserem Rebuild-Prozess, in welchem wir bewusst junge Spieler fördern wollen, ein.»

Raphael Diaz sagt: «Ich brenne nach wie vor für den Eishockey-Sport und den EVZ. Mit Reto habe ich dann eine coole Lösung für die Saison 2026/27 gefunden. Meine Erwartungen an mich selber sind gewohnt hoch. Ich will meine Leistung in jedem Spiel bringen und mit dem EVZ erfolgreich sein. Gleichzeitig bin ich überzeugt, dass ich mit meiner Erfahrung auch den jungen Spielern helfen kann.»

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