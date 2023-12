Ramon Tanner leihweise zu den SCL Tigers, Medical Report und Nationalmannschaftsaufgebote

Artikel anhören Langnau. (PM SCL) Die SCL Tigers verpflichten Center Ramon Tanner leihweise vom EHC Biel bis Ende Dezember 2023 aufgrund der Ausfälle von...

Langnau. (PM SCL) Die SCL Tigers verpflichten Center Ramon Tanner leihweise vom EHC Biel bis Ende Dezember 2023 aufgrund der Ausfälle von Nolan Diem (4 Monate), Matthias Rossi (Januar 2024) und Joel Salzgeber (Dezember 2023).

Zudem stehen ab der kommenden Woche Aleksi Saarela, Saku Mäenalanen und Jukka Varmanen mit der Finnischen A-Nationalmannschaft sowie die beiden Jungtiger Timo Jenni und Jiri Felcman mit der U20-Nationalmannschaft im Einsatz.

Die SCL Tigers leihen per sofort und bis Ende Dezember 2023 den Center Ramon Tanner vom EHC Biel aus. Der 24-jährige Stürmer steht seit der Saison 2018/19 bei Biel unter Vertrag und wir bereits ab morgen Mittwoch mit den SCL Tigers trainieren und am Wochenende spielen. Pascal Müller, Leiter Sport der Tigers, reagiert damit auf die Ausfälle der drei Stürmer Nolan Diem (4 Monate), Matthias Rossi (Ende Januar 2024) und Joel Salzgeber (Ende Dezember 2023). Müller meint dazu, „Ramon Tanner verstärkt uns auf der Center-Position und ist auch auf den anderen beiden Stürmerpositionen variabel einsetzbar“. Die SCL Tigers behalten sich zudem die Option vor, die Ausleihe bis Ende Januar 2024 verlängern zu können. Nicht länger ausfallen werden Sean Malone und Aleksi Saarela. Beide mussten vergangenes Wochenende das Spiel vorzeitig beenden (Malone) oder vorübergehend pausieren (Saarela).

Diverse Tigers-Spieler mit den Nationalteams unterwegs

Die beiden Tigers-Stürmer Aleksi Saarela und Saku Mäenalanen sowie Assistenztrainer Jukka Varmanan werden nächste Woche vom 14. – 17. Dezember 2023 mit der finnischen Nationalmannschaft an der Euro Hockey Tour in Zürich teilnehmen. Zudem werden die beiden Jungtiger Timo Jenni (Schweiz) und Jiri Felcman (Tschechien) nächste Woche mit der U20 Nationalmannschaft an die WM-Vorbereitung reisen. Das Camp für Timo Jenni findet vom 11. – 15. Dezember 2023 in Kloten und Ängelholm (SWE) statt. Hier geht’s zum Aufgebot für die WM-Vorbereitung der U20. Das finale WM-Aufgebot wird voraussichtlich am 24.12.2023 bekannt gegeben.

