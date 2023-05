Ramón Schnetzer wechselt in die Schweiz

Linz. (PM Black Wings) Die Steinbach Black Wings müssen in ihrer Verteidigung einen schmerzhaften Abgang hinnehmen. Nach reiflicher Überlegung wagt Ramón Schnetzer nach zwei...

Linz. (PM Black Wings) Die Steinbach Black Wings müssen in ihrer Verteidigung einen schmerzhaften Abgang hinnehmen.

Nach reiflicher Überlegung wagt Ramón Schnetzer nach zwei Saisonen in der Stahlstadt den Schritt in die Schweiz.

Nicht ganz ohne Wermutstropfen kommen die Steinbach Black Wings nach einer erfolgreichen Saison bei ihren weiteren personellen Planungen aus. Während die Linzer auf einem großen Teil des letztjährigen Kaders auch in der neuen Meisterschaft bauen können, gibt es für den sportlichen Leiter Philipp Lukas nun doch eine unerwartete Lücke zu schließen. Abwehrspieler Ramon Schnetzer hat dank einer überzeugenden Spielzeit im Ausland Begehrlichkeiten geweckt und sich für den Sprung in die Schweiz entschieden. Der 26-jährige Vorarlberger stand in der Saison 2022/23 in allen 58 Bewerbsspielen der Oberösterreicher auf dem Eis. Dabei steuerte er elf Scorerpunkte (ein Tor) bei und resümierte mit +13 an zweiter Stelle der teaminternen +/- Statistik.

Die Steinbach Black Wings bedanken sich bei Ramón Schnetzer für insgesamt 106 Spiele in der win2day ICE Hockey League und wünschen ihm für seine neue Aufgabe privat und sportlich nur das Allerbeste!

Stimmen

Head Coach Philipp Lukas: „Für uns ist es natürlich sehr schade, dass uns Ramón verlässt. Er hat in der letzten Saison einen großen Schritt nach vorne gemacht und über weite Strecken sehr gut performt. Wir freuen uns dennoch für ihn, dass er die Chance im Ausland bekommt und wünschen ihm dafür alles Gute!“

Ramón Schnetzer: „Linz ist mir unheimlich ans Herz gewachsen. Ich werde es nie vergessen, dass wir nach einer schweren Zeit die Halle wieder füllen konnten und gemeinsam große Eishockey-Erlebnisse feiern durften. Das war unglaublich. Dennoch habe ich jetzt die Chance und ich will probieren, wo ich noch hinkommen kann. Es fällt mir sehr schwer und möchte von Herzen Danke sagen. Vielleicht kreuzen sich unsere Wege wieder.“



