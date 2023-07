Ramon Knellwolf in Olten im Tryout

Artikel anhören Olten. (PM EHCO) Am Mittwoch steigt der EHC Olten mit dem ersten offiziellen Eistraining in die Saisonvorbereitung 2023/24. Mit dabei wird auch...

Olten. (PM EHCO) Am Mittwoch steigt der EHC Olten mit dem ersten offiziellen Eistraining in die Saisonvorbereitung 2023/24.

Mit dabei wird auch Ramon Knellwolf sein. Der Stürmer absolviert beim EHCO ein Tryout.

Es herrscht wieder Eiszeit im Kleinholz! Am Mittwoch um 11.30 Uhr steht das erste offizielle Eistraining der Saison 2023/24 auf dem Programm. Headcoach Lars Leuenberger wird beim Auftakt auf den gesamten Kader zählen können – die beiden Imports Eric Faille und François Beauchemin sind am Samstagmorgen in der Schweiz gelandet. Das erste Testspiel steht am 11. August in Huttwil auf dem Programm.

Ebenfalls mit dem EHCO auf dem Eis stehen wird Ramon Knellwolf. Der 25-jährige Stürmer wird die kommenden Wochen im Rahmen eines Tryouts mit dem EHCO bestreiten. Knellwolf spielte in der letzten Saison für den HC Thurgau und markierte in 22 Spielen 18 Skorerpunkte. Davor war Knellwolf beim EHC Kloten tätig und stieg mit den Flughafenstädtern 2022 in die National League auf.

