Ralf Rollinger erhÃ¤lt Tryout-Vertrag bei den Eispiraten

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau begrüßen mit Ralf Rollinger einen weiteren Neuzugang in ihrem Team.

Der 21-jährige Offensivmann erhält einen Tryout-Vertrag bis Ende September und wird mit der Trikotnummer 32 auflaufen. Der talentierte Außenstürmer spielte zuletzt für die Ravensburg Towerstars.

Rollinger wurde am 5. Juni 2004 in Frankfurt am Main geboren. Über den Nachwuchs der Löwen führte ihn sein Weg schon in jungen Jahren nach Mannheim, wo er über mehrere Jahre ausgebildet wurde. In der Saison 2021/22 absolvierte der Linksschütze außerdem seine ersten sieben Einsätze für die Adler Mannheim in der PENNY DEL. Der U-Nationalspieler durchlief in dieser Zeit alle Nachwuchsauswahlen des Deutschen Eishockey-Bundes und nahm im vergangenen Jahr an auch der U20-Weltmeisterschaft in Kanada teil.

Nach einer Förderlizenzstation bei den Heilbronner Falken (8 Spiele) wechselte Rollinger 2023 fest zu den Ravensburg Towerstars in die DEL2. Für die Puzzlestädter absolvierte er insgesamt 107 Partien im deutschen Eishockey-Unterhaus und erzielte dabei fünf Tore sowie sieben Assists. Darüber hinaus sammelte er auch Spielpraxis in der Oberliga für die Lindau Islanders, wo ihm in elf Spielen drei Treffer gelangen.

Mit dem Tryout-Vertrag bei den Eispiraten will sich Rollinger für einen festen Platz im Kader der Westsachsen empfehlen und seine Entwicklung in der DEL2 weiter vorantreiben. „Ralf ist ein sehr talentierter Spieler und im Nachwuchs immer ein Leistungsträger gewesen, was seine regelmäßigen Einsätze im Team der Nationalmannschaften bestätigt. Nun wollen wir ihm die Möglichkeit geben, den nächsten Schritt zum Profi zu machen“, sagt Ronny Bauer, Teammanager der Eispiraten Crimmitschau.

„Ich freue mich sehr über die Möglichkeit, mich bei den Eispiraten Crimmitschau präsentieren zu dürfen. Ich werde die Chance nutzen, mich bestmöglich zu zeigen und alles dafür geben, um das Trainerteam von meinem Potential zu überzeugen“, erklärt Ralf Rollinger.

Der derzeitige Eispiraten-Kader für die Saison 2025/26 Tor: Kevin Reich, Christian Schneider Abwehr: Mirko Sacher, Gregory Kreutzer, Adam McCormick (AL), Ole Olleff, Alexander Schmidt, Alex Vladelchtchikov Angriff: Corey Mackin (AL), Tim Lutz, Dylan Wruck, Vinny Saponari, Ladislav Zikmund (AL), Denis Shevyrin, Ralf Rollinger (TO), Till Michel, Johannes Schmid, Nikolas Biggins

