Hannover Scorpions

Ralf Rinke ist zurück in der Wedemark

12. Februar 20261 Mins read122
Ralf Rinke - © Jürgen Feyerabend (feyerdragon pic art)
Mellendorf. (PM Scorpions) Exakt 3 Tage bevor das Transferfenster schließt, haben die Scorpions und Ralf Rinke über den sofortigen Wechsel zu den Scorpions eine Einigung erzielt.

„Es ging alles sehr schnell“ so Sportchef Eric Haselbacher am Donnerstagvormittag in Anwesenheit von Coach Rico Rossi und Ralf Rinke.

Rinke wird bereits morgen bei der Begegnung zwischen den Saale Bulls Halle (Freitag, 13.02. 20:00 Uhr in der ARS Arena) für die Scorpions auf dem Eis stehen, er absolvierte bereits eine komplette Trainingswoche mit der Mannschaft.

Rinke ist sowohl für Coach Rico Rossi aus ihrer gemeinsamen Zeit in Mannheim und Heilbronn als auch für die Scorpions, insbesondere aus der Saison 22/23 in der er 63 Scorerpunkte für die Scorpions erzielte, kein Unbekannter.

„Wir sind sehr froh, dass dieser Deal so schnell und glatt über die Bühne ging, wissen wir doch Ralf Rinkes Fähigkeiten zu schätzen“, so Rico Rossi, der plant, Rinke bereits morgen gegen Halle einzusetzen.

Previous post „Wenn du jetzt nachlässt, bekommst du in den Playoffs Probleme“ - Selb stellt die Weichen für die heiße Saisonphase

