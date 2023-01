Ralf Herbst fÃ¼r 500 Spiele ausgezeichnet

Weiden. (PM Blue Devils) Mit dem Heimspiel gegen den EHC Klostersee am 13. Januar 2023 hat Blue-Devils-Verteidiger Ralf Herbst einen weiteren Meilenstein in seiner...

Weiden. (PM Blue Devils) Mit dem Heimspiel gegen den EHC Klostersee am 13. Januar 2023 hat Blue-Devils-Verteidiger Ralf Herbst einen weiteren Meilenstein in seiner Karriere erreicht: Die Partie gegen die Grafinger war sein 500. Spiel im Trikot der Blue Devils Weiden.

Ralf Herbst wechselte im Alter von 21 Jahren vom damaligen Zweitligisten Bietigheim Steelers zur Saison 2007/08 für ein Jahr nach Weiden. In seinem ersten Pflichtspiel am 14. September 2007 gegen den EHC Thüringen Erfurt (6:5 SO) gelang ihm eine Torvorlage auf Miikka Jäske zum zwischenzeitlichen 4:5. Sein damaliger Gegenspieler: Blue-Devils-Headcoach Sebastian Buchwieser, der ein Tor erzielte und zwei Vorlagen verbuchte. In der Saison 2013/14 kehrte er als frischgebackener Zweitligameister und DEB-Pokal-Sieger mit den Bietigheim Steelers zu den Blue Devils zurück und gehört seither ununterbrochen zum Weidener Inventar.

Vor ihm haben Rekordspieler Florian Zellner (734), Michael Kirchberger (539), Jan Penk (532), Stephan Hagn (514) und Marcel Waldowsky (512) die Schallmauer von 500 Spielen durchbrochen. Sollte nichts dazwischen kommen, wird der 37-Jährige in der ewigen Tabelle der meisten Spiele zum Ende der Hauptrunde auf Platz 4 vorrücken.

Die Blue Devils Spielbetriebs GmbH und der 1. EV Weiden bedanken sich bei Ralf Herbst für seine Vereinstreue und wünschen ihm weiterhin alles Gute, viel Erfolg und Gesundheit.

