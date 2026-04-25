Radikaler Neubeginn beim EC Pfaffenhofen: Die Rückkehr der Pfaffenhofener Jungs – Für Erfolg, der auf eigenem Eis wächst

Pfaffenhofen. (PM ECP) Der EC Pfaffenhofen wagt den radikalen Neubeginn: Warum der Rückzug in die Bezirksliga kein Scheitern ist, sondern eine Investition in die Identität und den Nachwuchs.

Es gibt Momente, da muss man im Sport das Spielfeld verlassen, um das Spiel zu retten. Beim EC Pfaffenhofen ist dieser Moment jetzt gekommen.

Nach Jahren, in denen man in der Bayernliga gegen übermächtige Budgets und schwindende Ressourcen ankämpfte, vollzieht der Verein nun eine Zäsur. Es ist ein Aufbruch von ganz unten – mit dem Ziel, eine Mannschaft zu formen, die nicht am Geldbeutel hängt, sondern an der Qualität der eigenen Ausbildung.

Dieser Gang in die Bezirksliga ist kein bloßer Abstieg; es ist ein bewusster Neustart, der das Eisstadion an der Ilm wieder zu dem machen soll, was es im Kern sein muss: Eine Schmiede für Talente und ein Ort, an dem Eishockey wieder greifbar wird.

Die Rückkehr zur Vernunft – Schluss mit dem Überlebenskampf

Die Entscheidung der Vorstandschaft ist das Ergebnis einer schonungslosen Analyse. Die Kluft zwischen der ersten Mannschaft und den eigenen Talenten war zuletzt zu einem unüberwindbaren Graben angewachsen.

„Wir haben uns lange genug an einer sportlichen Fassade abgearbeitet, die unsere eigentliche Substanz – den eigenen Nachwuchs – zu ersticken drohte“, erklärt der Vorstand den Kurswechsel. „Der Gang in die Bezirksliga ist kein Eingeständnis des Scheiterns, sondern ein Akt der Vernunft. Wir tauschen das sportliche Hamsterrad gegen ein solides Fundament ein. Ab jetzt spielen wir nicht mehr gegen den Abstieg, sondern für unsere eigene Identität.“

Mehr Eiszeit, mehr Leidenschaft

Dieser Schritt befreit den Verein von den Sachzwängen eines überhitzten Spielbetriebs und bringt den Fokus zurück auf das Wesentliche:

Die Talente-Schmiede: Mit einer neuen U20 und einem zweiten hauptamtlichen Nachwuchstrainer wird die Ausbildung professionalisiert. Wer in Pfaffenhofen aufs Eis geht, hat nun wieder eine echte Perspektive im eigenen Trikot.

Mit einer neuen U20 und einem zweiten hauptamtlichen Nachwuchstrainer wird die Ausbildung professionalisiert. Wer in Pfaffenhofen aufs Eis geht, hat nun wieder eine echte Perspektive im eigenen Trikot. Spielfreude statt Existenzkampf: Sportlich bedeutet der Neustart vor allem Befreiung. In den letzten Jahren rieb man sich oft in defensiver Schadensbegrenzung auf. In der Bezirksliga darf der ECP wieder agieren. Die neue erste Mannschaft – basierend auf dem bisherigen 1b-Kader und gezielten Verstärkungen – wird Eishockey spielen, das von Erfolgserlebnissen geprägt ist. Das bringt den Spaß zurück in die Kabine.

Sportlich bedeutet der Neustart vor allem Befreiung. In den letzten Jahren rieb man sich oft in defensiver Schadensbegrenzung auf. In der Bezirksliga darf der ECP wieder agieren. Die neue erste Mannschaft – basierend auf dem bisherigen 1b-Kader und gezielten Verstärkungen – wird Eishockey spielen, das von Erfolgserlebnissen geprägt ist. Das bringt den Spaß zurück in die Kabine. Ein Fest für das Publikum: Die Fans bekommen künftig Eishockey zum Anfassen geboten. Ein Team, das sich über Leidenschaft definiert und dessen Spieler man beim Bäcker oder in der Schule trifft, erzeugt eine ganz andere Bindung als eine Truppe von auswärtigen Spielern.

Das Ziel: Die „Ilm-Academy“

Zudem wird das Stadionerlebnis breiter aufgestellt: Vom Para-Eishockey über den Schulsport bis hin zum öffentlichen Lauf bleibt der Standort ein lebendiges Zentrum. Eine neue Teilzeitkraft für die Öffentlichkeitsarbeit soll dafür sorgen, dass diese Aufbruchstimmung in der gesamten Region ankommt.

Das Ziel der „Ilm-Academy“ – eine hochwertige Ausbildung in allen Altersklassen zu gewährleisten. Dabei fördern wir sowohl die sportliche Entwicklung als auch die Vermittlung persönlicher Werte – auf und neben dem Eis.

Mittelfristig ist die Rückkehr in höhere Ligen fest eingeplant – aber dann mit einem Kader, der zu zum Großteil aus der eigenen Ausbildung stammt.

Es ist die Vision eines Vereins, der so gesund und stabil ist, dass er auch in stürmischen Zeiten nicht mehr wankt.