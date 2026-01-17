Rabenschwarzer Tag für die Ice Dragons

Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein hat das wichtige Spiel bei den Rostock Piranhas in der Oberliga Nord Hauptrunde deutlich mit 1:6 (0:2/1:2/0:2) verloren.

Während die Gastgeber viel Gefahr vor dem HEV-Tor erzeugten und effektiv die Chancen nutzten, blieben die Ostwestfalen trotz vieler Schüsse harmlos und verloren auch in der Höhe verdient.

Schon vor dem Auftaktbully lief es alles andere als optimal für die Gäste. Die Freitagsfahrt in den hohen Norden zog sich aufgrund von Staus und so musste die Begegnung mit 30minütiger Verspätung beginnen. Auf dem Eis ging es dann ähnlich weiter. Die Ostseestädter gingen früh durch einen Konter in der 6. Minute durch Maximilian Braun mit 1:0 in Führung, fünf Minuten später sorgte eine ähnliche Situation zum 2:0 für die Piranhas durch Liam Fraser. Mit der Führung im Rücken konzentrierte sich Rostock nun zunächst einmal auf eine stabile Defensivarbeit und hatte die Begegnung bis zum ersten Seitenwechsel gut im Griff.

Im Mittelabschnitt erhöhten die Ice Dragons den Druck und kamen in der 26. Minute in Überzahl zum 1:2-Anschlusstreffer durch Marius Garten. Herford bemühte sich nun um den Ausgleich, erzeugte in den folgenden Minuten jedoch zu wenig Torgefahr. Anders die Gastgeber. Michael Burns fälschte einen Schuss in der 32. Minute unhaltbar zum 3:1 ins Netz ab. Doch es sollte noch schlimmer kommen. Ilija Fleischmann erhöhte in der 37. Minute nach einer schnellen Kombination auf 4:1, womit es auch letztmals in die Kabinen ging.

Im Schlussdrittel ließ Herford zunächst gute Torgelegenheiten aus, bevor die Piranhas in den letzten beiden Minuten für die endgültige Entscheidung sorgten. Mit einem Doppelpack traf Reed Stark zunächst im Powerplay zum 5:1 in der 59. Minute, mit der Schlusssirene sorgte er für den 6:1-Endstand.

In der Tabelle hat der HEV durch die Niederlage den Anschluss an Rostock verloren und bleibt mit 30 Punkten auf Platz 11.

„Der Sieg für Rostock ist sehr verdient. Im ersten Drittel waren wir gefühlt noch im Bus. Im zweiten Drittel kamen wir zwar besser ins Spiel, waren jedoch nicht hungrig genug vor dem gegnerischen Tor. Auch die Schlusssekunden ärgern mich. Unsere Torhüter ackern im Moment im ganzen Spiel und einige Spieler schallten dann zu früh ab und ermöglichen so dann auch noch den letzten Treffer“, so ein unzufriedener HEV-Chefcoach Henry Thom auf der abschließenden Pressekonferenz.

Am Sonntag haben die Ice Dragons die Gelegenheit, es besser zu machen. Ab 18.30 Uhr trifft der Herforder Eishockey Verein im HEV-Duell auf die Herne Miners. Tickets gibt es online unter https://tickets-ice-dragons.reservix.de sowie an der Abendkasse, die mit Einlassbeginn ab 17.30 Uhr öffnet. Aufgrund der hohen Kartennachfrage empfehlen die Vereinsverantwortlichen die Nutzung der Vorverkaufsmöglichkeit. Zudem wird die Partie live auf www.sprade.tv übertragen.

Tore:

1:0 05:15 Maximilian Braun (Jonas Wolter / Filip Stopinski)

2:0 10:25 Liam Fraser (Jesper Öhrvall / Marlon Braun)

2:1 25:01 Marius Garten (Philip Woltmann / David Makuzki) PP1

3:1 31:00 Michael Burns (Manuel Nix / Walther Klaus)

4:1 36:32 Ilija Fleischmann (Reed Stark / Jesper Öhrvall)

5:1 58:13 Reed Stark (Ilija Fleischmann / Joey Luknowsky) PP1

6:1 59:59 Reed Stark (Louis Stromberg / Joey Luknowsky)

Strafen:

Rostock 8 Minuten

Herford 12 Minuten

Zuschauer:

1553

