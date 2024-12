Rabenschwarzer Abend fÃ¼r den DSC: deutliche Heimniederlage gegen die Heilbronner Falken

Deggendorf. (PM DSC) Es war ein rabenschwarzer Abend für den Deggendorfer SC am zweiten Weihnachtsfeiertag: Vor 2167 Zuschauer in der Festung an der Trat unterlag die Mannschaft von Trainer Jiri Ehrenberger am Ende – auch in der Höhe verdient – mit 0:6.

Vor dem Duell mit den Falken gab es für den Deggendorfer Cheftrainer positive Nachrichten aus dem Lazarett, denn neben dem zuletzt gesperrten Alex Grossrubatscher kehrten mit Benedikt Schopper und Andreé Hult gleich zwei weitere Akteure in den Kader zurück. Verteidiger Kevin Lengle fehlte hingegen krankheitsbedingt.

Der erste Abschnitt glich aus Sicht des DSC jedoch einem Albtraum: Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase brachte Alec Zawatsky die Falken in der achten Minute mit 0:1 in Führung. Daraufhin wollte beim DSC nicht mehr viel klappen, während die Gäste ihre Chancen eiskalt nutzten. Lars Schiller (14.) und Nolan Ritchie (15.) legten noch vor der Pause auf 0:3 nach. Doppelt bitter für die Deggendorfer: Beide Treffer wurden vor Timo Pielmeier entscheidend von einem Verteidiger abgefälscht.

Auch im zweiten Abschnitt bekamen die Hausherren keine Kufe aufs Eis. Die Falken waren dem DSC nach allen Belangen überlegen. Zawatsky (28.), Schiller (34.) und Supis (38.) schraubten das Ergebnis noch vor der zweiten Pause auf 0:6 aus Sicht der Deggendorfer.

Im letzten Spieldrittel plätscherte die Partie über weite Strecken vor sich hin. Die Falken mussten mit der hohen Führung nicht mehr viel investieren, doch auch der DSC schaffte es nicht mehr, Patrick Berger im Heilbronner Tor zu überwinden.

Bereits in zwei Tagen geht es für den DSC mit der nächsten Partie weiter. Zu Gast ist die Mannschaft von Trainer Jiri Ehrenberger dann auswärts beim EC Peiting.

