Quirin Stocker wechselt aus Hamm zu den Ice Aliens!

Ratingen. (PM Ice Aliens) Vom Oberligisten Hammer Eisbären wechselt Quirin Stocker zu den Ratinger Ice Aliens. Der 27-jährige Rechtsschütze ist 1,92 m groß und...

Ratingen. (PM Ice Aliens) Vom Oberligisten Hammer Eisbären wechselt Quirin Stocker zu den Ratinger Ice Aliens.

Der 27-jährige Rechtsschütze ist 1,92 m groß und wiegt 93 kg.

In seiner Karriere hat Quirin, der sowohl Außenstürmer als auch Verteidiger spielen kann, 3 Jahre in der DNL für die Düsseldorfer EG gespielt. In der Oberliga waren unter anderem die Moskitos Essen, der EHC Klostersee, Preussen Berlin, der EV Füssen, die Herforder Ice Dragons und die Hammer Eisbären seine Stationen. In Hamm erzielte Quirin zuletzt in 31 Partien 4 Tore und legte 2 weitere Treffer auf.

Er wird diesen Sommer seinen beruflichen und privaten Lebensmittelpunkt nach Düsseldorf verlegen. Als das klar wurde, haben sich die Ice Aliens gleich um ihn bemüht. Quirin ist bei der Pluto Personal Agentur GmbH am Carlsplatz 22 in 40213 Düsseldorf beschäftigt, deren Chef Hans Dahmen ein großer Eishockeyfan ist und den Transfer erst final ermöglicht hat.

Hierfür bedanken sich die Ice Aliens recht herzlich.

Quirin Stocker wird in der kommenden Spielzeit die Rückennummer 10 tragen.