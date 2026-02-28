Quirin Glas-Bader wechselt in die DEL2

Garmisch. (PM SCR) Quirin Glas-Bader wechselt ab kommenden Montag in die DEL2.

Der 22-jährige Stürmer hat ein Angebot aus der DEL2 angenommen und wird den SC Riessersee daher nach dem aktuellen Wochenende verlassen.

Die Werdenfelser haben sich entsprechend mit dem Linksschützen auf eine Vertragsauflösung geeinigt

Auf seinem weiteren Weg wünscht der SCR Quirin Glas-Bader, privat sowie auch sportlich, alles Gute!

Alle Infos zu den Pre-Playoffs 2026

– Termine, Modus & Ticketing

Die Hauptrunde der Oberliga Süd 2025/26 ist seit gestern zu Ende. In einem packenden Endspiel gegen die Lindau Islanders sicherten sich die Weiß-Blauen mit der letzten Chance noch einen Platz unter den Top 10 der Oberliga Süd und machten somit gestern den Platz in den Pre-Playoffs 2026 fix! Doch wie geht es nun weiter für den SC Riessersee? Alle Möglichkeiten und Wissenswertes, rund um die Pre-Playoffs fassen wir euch folgend zusammen:

Die schönste Zeit des Jahres startet bereits morgen. Der SC Riessersee beendete die Hauptrunde auf Tabellenplatz 10. Dadurch haben die Werdenfelser, trotz einer über weite Strecken unbefriedigenden Saison, ihr Minimalziel erreicht und starten bereits am morgigen Sonntag,01.03.2026 in die schönste Zeit des Jahres! Gegner der Weiß-Blauen sind die Passau Black Hawks.

Der Gegner der Pre-Playoff-Serie, die Passau Black Hawks, beendeten die Saison auf Platz 7 mit 62 Punkten. Topscorer der Blackhawks ist Andrew Schembri mit 63 Punkten aus 47 Spielen. In der Best of 3 Serie benötigt der SCR zwei Siege zum Erreichen des Playoff-Achtelfinales. In den bisherigen vier Duellen der Hauptrunde spricht die Bilanz für den SC Riessersee. In den vier Duellen war der SCR zweimal erfolgreich und musste sich einmal erst in Overtime geschlagen geben. Die Werdenfelser haben in dieser Serie nicht das Heimrecht, sodass das erste Spiel ein Auswärtsspiel sein wird. Folgend die Termine der Best of 3 Serie

Sonntag, 01.03, 18 Uhr: Auswärtsspiel @ Passau BlackHawks

Dienstag, 03.03, 20:00 Uhr: Heimspiel vs. Passau BlackHawks

Freitag, 06.03, 19:30 Uhr: Auswärtsspiel @ Passau BlackHawks (sofern notwendig)

In den anstehenden Pre-Playoffs bleiben die gleichen Preise für Einzeltickets bestehen, wie in der Hauptrunde der Oberliga – hier wird es keine Preiserhöhung geben.

Alle Premiumdauerkarten, Ehrenkarten & Sponsorendauerkarten bleiben auch in allen Pre-Playoff- Heimspielen weiter gültig. Dauerkarten der Variante Standard sind ab den Pre-Playoffs nicht mehr gültig. Ebenso sind die 10er Tickets, wie kommuniziert, nur in der Hauptrunde gültig und verlieren somit ab den Pre-Playoffs ihre Gültigkeit!

Ab sofort sind Tickets für das Pre-Playoff-Heimspiel am Dienstag, 03.03.3036 um 20 Uhr vs. Passau Blackhawks im SCR-Ticketshop erhältlich: bit.ly/riesserseetickets