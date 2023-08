Quartett verlÃ¤ngert – Grefrath Phoenix komplettiert Verteidigung

Artikel anhören Grefrath. (PM GEG) Die kommende Eishockey-Saison rückt allmählich näher. Nach gut fünfmonatiger Sommerpause ist die Grefrather EG zurück auf dem Eis und...

Grefrath. (PM GEG) Die kommende Eishockey-Saison rückt allmählich näher.

Nach gut fünfmonatiger Sommerpause ist die Grefrather EG zurück auf dem Eis und bereitet sich in Wesel auf die im Oktober beginnende Spielzeit vor. Auch die Zusammenstellung des Landesliga-Kaders schreitet mit großen Schritten voran. Mit Julius Krölls, Yorck Löwenstein, Justin Pietta und Justus Sperling haben vier weitere Defensivspieler Trainer Joschua Schmitz ihre Zusage für 2023/24 gegeben und komplettieren somit die Verteidigung beim Grefrath Phoenix.

Bereits seit 2011 gehört Julius Krölls zum Grefrather Stammpersonal. Unterbrochen von zwei Spielzeiten im Trikot der Dinslakener Kobras geht der 32-Jährige nun bereits in seine 11. Saison für die Blau-Gelben. 17 Tore und 63 Assists steuerte Julius Krölls in seinen bisherigen 180 Spielen für die GEG bei und beweist damit durchaus auch seine Offensiv-Qualitäten. Sowohl von der Blauen Linie als auch als entscheidender Passgeber weiß sich der mit 1,90 Meter große Abwehr-Routinier gerne mal in Szene zu setzen. „Jules bringt ungeheuer viel Erfahrung mit, die für unsere Verteidigung unverzichtbar ist. Er ist ein absoluter Führungsspieler“, so Joschua Schmitz über seinen Spieler mit der Nummer 19, der auch in der kommenden Saison wieder eine tragende Rolle einnehmen soll.

Eher defensiv ausgerichtet sind dagegen Yorck Löwenstein und Justin Pietta. Löwenstein trägt seit 2017 das Trikot mit dem Phoenix auf der Brust und verkörpert das, was man gemeinhin als „Stay at Home-Verteidiger“ bezeichnet, welcher für die defensive Absicherung zuständig ist. Mit 33 Jahren gehört Yorck Löwenstein ebenfalls zu den Routiniers im Team. 101 Strafminuten in seinen bisherigen 69 Spielen für die GEG belegen seine Bereitschaft, im Bedarfsfall durchaus auch mal robust einzugreifen, um all zu aufdringliche Gegenspieler in die Schranken zu weisen oder mal ein emotionales Ausrufezeichen zu setzen. Für Joschua Schmitz ist Löwenstein ein absoluter Mentalitätsspieler: „Yorcks Haltung ist vorbildlich. Er ist ein absoluter Kämpfer, der immer 110 % gibt. Dabei stellt er sich ausnahmslos in den Dienst der Mannschaft, selbst dann, wenn seine Verteidigungsreihe in engen Spielen weniger Eiszeit bekommt“.

Auch Justin Pietta hat seine Qualitäten vor allem im Defensivbereich. Nach mehrjähriger Eishockey-Pause schloss sich Pietta 2021 dem Grefrath Phoenix an und geht nun bereits in seine dritte Spielzeit für das Team von der Niers. Dem eifrigen 23-Jährigen gelang es, sich von Spielzeit zu Spielzeit zu steigern und schließlich einen Platz in der Grefrather Defensive zu erkämpfen. Dabei scheint Piettas Entwicklung noch lange nicht abgeschlossen. „Ich möchte einen gesunden Konkurrenzdruck innerhalb der Mannschaft fördern“, erklärt Joschua Schmitz. „Justin gibt immer Vollgas und kann sich im Training jederzeit für weitere Aufgaben empfehlen und zeitgleich auch die anderen Jungs pushen. Als durchweg positiver Typ ist er für die Mannschaft sehr wichtig und sorgt auch in der Kabine für gute Stimmung“, lässt der Coach über seine Spieler mit de Nummer 56 wissen.

Sowohl in der Verteidigung, als auch im Angriff eingesetzt werden kann Justus Sperling. Der 23-jährige Allrounder wechselte 2021 vom Perspektivteam des Neusser EV an die Niers, kam hier jedoch zuletzt ausschließlich in der Defensive zum Einsatz. 2022/23 bildete Sperling gemeinsam mit dem erfahrenen Tilo Schwittek ein stabiles Verteidigerpaar und profitierte enorm von dessen Erfahrung. Im vergangen Jahr noch ein wenig in der Rolle des „Schützlings“ auf dem Eis, sieht Joschua Schmitz Sperling nun soweit, den nächsten Schritt zu machen und zum Stammspieler zu reifen. „Justus ist ein sehr athletischer und fitter Typ mit einer sehr guten Einstellung zum Sport. Er hat sich an Tilos Seite sehr gut entwickelt. Nun traue ich ihm zu, mehr Verantwortung auf dem Eis zu übernehmen und erwarte dies auch von ihm“.

Mit 9 Verteidigern sind beim Grefrath Phoenix nunmehr alle Planstellen besetzt. Sowohl in der Breite als auch in der Tiefe scheint das Team gut für die Landesliga-Saison aufgestellt. Bereits in der kommenden Woche kommt es in zwei Vorbereitungsspielen bei der U20 der Krefelder EV (Donnerstag, 31.08., 19:30 Uhr) und der U20 des EV Duisburg (Samstag, 02.09., 20:15) zu den ersten Härtetests unter Wettkampfbedingungen.

Folgende Spieler wurden bislang für den Kader 2023/24 bekanntgegeben

Tor: Rene Kern, Leon-Niklas Jessler (neu), Christian Tebbe –

Verteidigung: Stefan Bronischewski, Henry Karg (neu), Julius Krölls, Yorck Löwenstein, Tilo Schwittek, Justus Sperling, Justin Pietta, Benedikt Pricken (neu), Philipp von Colson –

Angriff: Marlon Alves de Lima (neu), Andreas Bergmann, Michal Cychowski (neu), Kai Göbels, Roby Haazen, Matthias Holzki (neu), Viktor Hubbertz, Marc Losert, Tobias Meertz, Max Parschill, Bennet Schroll, Laurenz von Colson, Kai Weber, Brian Westerkamp (neu).

