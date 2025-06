PWHL: Katarina Jobst-Smith von Vancouver gedraftet

München. (PM DEB) In der Nacht vom 24. auf den 25. Juni (19 Uhr Ortszeit), fand der PWHL-Draft 2025 statt.

Schauplatz des Ereignisses war das Hard Rock Hotel & Casino im kanadischen Ottawa. 199 Spielerinnen hatten sich angemeldet und somit ihr Interesse bekundet, Teil der dritten Saison in der Professional Women’s Hockey League (PWHL) sein zu wollen.

Nina Jobst-Smith in Runde drei an 19. Stelle gezogen

Die deutsche Nationalspielerin Katarina Jobst-Smith wurde an 19. Stelle gezogen und wird somit in der kommenden Saison für den Liganeuling aus Vancouver auflaufen. Damit ist die Verteidigerin neben Sandra Abstreiter (Montréal Victoire) und Laura Kluge (Boston Fleet) die dritte deutsche Spielerin in der nordamerikanischen Frauen-Profiliga. Die 23-Jährige ist zusätzlich die bis dato höchstgezogene deutsche Spielerin – Sandra Abstreiter wurde im Jahr 2023 an 68. Stelle gewählt. Zuletzt spielte Jobst-Smith für die Minnesota Duluth Bulldogs in der NCAA Division I, der höchsten Liga im US-Hochschulsport. In der Saison 2018/ 2019 spielte die Verteidigerin für den ECDC Memmingen in der jetzigen blossom-ic DFEL. Seit 2021 ist Katarina Jobst-Smith Teil der deutschen Frauen-Eishockey-Nationalmannschaft und absolvierte mittlerweile 60 A-Länderspiele für das DEB-Team.

Der Draft bestand aus sechs Runden, in denen die acht teilnehmenden PWHL-Clubs die Möglichkeit hatten, sich ihre Wunschspielerinnen für die kommende Saison auszuwählen. Die vorher festgelegte Reihenfolge war wie folgt: New York Sirens, Boston Fleet, Toronto Sceptres, Montréal Victoire, Ottawa Charge, Minnesota Frost, PWHL Vancouver und PWHL Seattle. Erstmals sind neben den sechs Gründungsmitgliedern der PWHL, auch ein Team aus Vancouver und Seattle in der neuen Spielzeit 2025/2026 mit dabei.

