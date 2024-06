PWHL Draft: Anna Meixner von Ottawa an #32 gepickt

St. Pasul (PM ÖEHV) Im Roy Wilkins Auditorium in St. Paul, Minnesota, einer für rund 5.000 Zuseher Platz bietenden Mehrzweckarena, ging in der Nacht...

Mit Nationalteam-Kapitänin Anna Meixner, die an Position 32 von Ottawa gepickt wurde, ist ab sofort neben Theresa Schafzahl ein weiteres österreichisches Aushängeschild in der PWHL tätig.

Zusammen werden die beiden nicht auf Torejagd gehen, denn während Schafzahl im Vorjahr von Boston gepickt wurde, geht es für Anna Meixner ins Mutterland des Eishockey nach Kanada. Genauer gesagt zu Ottawa.

Die in wenigen Tagen 30-Jährige wurde in der sechsten von sieben Runden an der Overall-Position 32 gepickt. „Gegen die besten Spielerinnen der Welt anzutreten und mit ihnen zu spielen, wäre für mich ein wahrgewordener Traum“, meinte die Zellerin noch im Vorfeld des Drafts.

Zuletzt spielte Anna Meixner in der schwedischen Liga für Brynäs IF und wurde in der Saison 2022/2023 zur Spielerin des Jahres in der SDHL gekürt.

Ottawa beendete den Grunddurchgang der Premierensaison der PWHL auf Platz 5. Theresa Schafzahl, die im Jänner zum Start der Saison den ersten Treffer für Boston erzielte und sich damit einen Eintrag in den Geschichtsbüchern sicherte, scheiterte im Finale an Minnesota.