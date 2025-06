Pustertaler Transfercoup gelingt

Bruneck. (PM HCP) Der HC Pustertal darf einen Transfercoup vermelden, der schon seit geraumer Zeit in der Luft lag und im europäischen Eishockey durchaus auch verfolgt wurde.

Die sportliche Leitung rund um Patrick Bona hatte einen Spieler gesucht, der die Rolle eines „Nr. 1 – Verteidigers“ einnehmen kann, Führungspersönlichkeit beweist und die Abwehr vor dem Goalie – Duo Pasquale / Rabanser zusammenhält. Nun darf Vollzug vermeldet werden: Jonathon („Jon“) Blum wird ein Wolf und kommt zum HCP!

Der 36-jährige US-Amerikaner ist den europäischen Eishockeyfans längst ein Begriff, Leistungsträger in KHL, SHL und DEL, zuletzt 4 Jahre (267 Spiele, 190 Punkte!) bei Red Bull München.

Jonathon Blum kommt aus Kalifornien, durfte als Junior mit den Vancouver Giants den „Memorial Cup“ (höchste Juniorenmeisterschaft) in die Höhe stemmen und für sein Heimatland zwei U20 – Weltmeisterschaften bestreiten. 2007 folgte der Draft der Nashville Predators (1. Runde, 23. Stelle).

In 6 Jahren Profieishockey in Übersee konnte der inzwischen dreifache Familienvater nicht weniger als 352 AHL-Spiele (188 Punkte) und 122 NHL-Einsätze (26 Punkte) verbuchen, letztere für Nashville Predators und Minnesota Wild. In den 4 Jahren KHL (Wladiwostok, Sotschi, Minsk) übernahm Blum Führungsrollen, auch als Kapitän. In diese Zeit fallen Nominierungen zum russischen Allstar-Game sowie als Krönung die Einberufung zur Olympiade 2018 im südkoreanischen Pjöngjang.

Der spielstarke Rechtsschütze wechselte 2019 nach Schweden. Dort verbrachte Blum die beiden von Corona geprägten Spieljahre (samt Playoff-Annullierung 2020) beim Traditionsverein Färjestad BK, dann rief Red Bull München und Trainer Don Jackson. Es sollten – in wenigen Worten – 4 starke Jahre in der DEL folgen: punktbester Verteidiger der Liga, Assist-König in 2 von 4 Jahren, Meister 2023, Champions League Teilnehmer und unumstrittener Publikumsliebling in München.

Natürlich erhoffen sich die Verantwortlichen und Fans der Wölfe, dass die neue Trikotnummer 24 ähnlich stark aufspielt wie bisher und sich im Pustertal wohl fühlt. Die Vorzeichen dafür stehen gut, für die Planung der Abwehr stehen noch zwei weitere Ausländerpositionen aus.

Statement Jon Blum: „Ich habe mich für den HC Pustertal entschieden, weil der Club eine große Eishockey-Tradition und eine sehr leidenschaftliche Fanbase vorweisen kann und sich sehr um mich und meine Familie bemüht hat. Ich freue mich darauf, in einer ausverkauften Intercable Arena zu spielen – besonders bei den Derbies gegen Bozen. Ich kann es kaum erwarten, die Rienzkurve in Schwarz und Gelb jubeln zu sehen und will dabei helfen, dass wir in jedem einzelnen Spiel unsere bestmögliche Leistung abrufen. Als Spieler ist es jedes Jahr mein Ziel, den Titel zu holen, weshalb ich für Stadt und Fans alles geben werde!“ Statement Patrick Bona: “Mit Jonathon Blum ist es uns gelungen, einen Spieler ins Pustertal zu holen, der seine Fähigkeiten auf nordamerikanischem als auch auf europäischem Eis eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat. Jon wird unsere Mannschaft als Spieler aber auch als Leader führen und mit seiner Einstellung den Takt vorgeben sowie ein Vorbild für unsere jüngeren Spieler sein. Er kommt aus einem höchstprofessionellem Umfeld, weshalb es mich schon mit ein wenig Stolz erfüllt, dass es uns gelungen ist, einen Spieler eines solchen Kalibers für den HCP zu begeistern. Das spricht nicht zuletzt für die hervorragende Arbeit, die jeder einzelne im Verein leistet.”

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! – Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen – Hintergrund und wie man spenden kann







Eishockey-Magazin TV