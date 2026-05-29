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Pustertal: Torhütertandem fixiert!

29. Mai 20261 Mins read39
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Colin Furlong - © Max Pattis
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Bruneck. (PM HCP) Es geht weiter mit der Kaderplanung beim HC Falkensteiner Pustertal.

Mit den zuletzt verkündeten Vertragsverlängerungen besteht das Team 2026/27 bereits aus 10 Spielern, mit der heutigen Meldung gesellt sich ein Goalie dazu.

Im Tor gesellt sich zu Eddie Pasquale ein wahrlich bekanntes Gesicht für die Puschtra Eishockeyfans: Colin Furlong feiert ein Comeback im HCP – Trikot. Vor nicht weniger als 8 Jahren begann für den Kanadier das Südtirol-Abenteuer. Gekommen als unbekannter Universitäts-Spieler folgten drei starke Jahre in Bruneck sowie Stationen in Gröden (2 Jahre) und Ritten (3 Jahre). Inzwischen mit einer Pustererin liiert und mit dem italienischen Pass ausgestattet, kommt es nun zum Comeback im Pustertal. Kürzlich stand Furlong im erweiterten WM-Aufgebot der „Azzurri“, der Goalie erhält einen 2-Jahres-Vertrag.

„Das Pustertal ist der Ort, an dem für mich in Italien alles begonnen hat. Hier fühle ich mich seit langem zuhause, was neben einer starken Mannschaft und den großartigen Fans der Hauptgrund ist, hierher zurückzukehren. Am meisten freue ich mich auf die Atmosphäre in der neuen Arena. Es war immer etwas Besonderes, vor den Fans im Rienzstadion zu spielen, und ich bin mir sicher, dass es in der Intercable Arena noch besser sein wird.“

Wo die Reise von Jakob Rabanser hin führt, steht zur Zeit noch nicht fest. Der HCP bedankt sich beim 25-jährigen Brixner für den Einsatz im Trikot der Wölfe und wünscht alles Beste für die Zukunft!

Kader Update

Tor: Eddie Pasquale, Colin Furlong
Verteidigung: Daniel Glira, Markus Lauridsen, Austin Osmanski, Greg Di Tomaso
Sturm: Cole Bardreau, Henry Bowlby, Austin Rueschhoff, Alex Ierullo, Alan Lobis, JC Lipon, Luciano Zandegiacomo

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