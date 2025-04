Pustertal: â€žMicheleâ€œ bleibt an Bord!

Bruneck. (PM HCP) Kurz vor WM-Beginn und nach der Bestätigung des Goalie-Duos Pasquale/Rabanser folgt nun ein weiterer wichtiger Baustein zur Kadererstellung zur neuen Saison:

Mikael Frycklund bleibt ein „Puschtra“.

Der Schwede, der am 4. Mai seinen 32. Geburtstag feiert, geht somit bei den Wölfen in seine 3. Saison. Für den Stürmer aus Västeräs war der Wechsel nach Bruneck 2022 eine absolute Neuheit. Während seiner ersten Auslandsstation überhaupt integrierte sich der Linksschütze gut, wurde bald zum Führungsspieler und gehörte zu den „Architekten“ des Playoff-Runs 2024.

Im Sommer wurde nicht nur der Vertrag verlängert sondern auch die italienische Staatsbürgerschaft (seine Mutter ist aus Bergamo) beantragt. Nach einer langen Prozedur und 30 Skorerpunkten in der ICE-Saison 2024/25 ist „Michele“ wie er gern genannt wird, für das Nationalteam Italiens spielberechtigt. Azzurri-Trainer Jalonen hält große Stücke auf den groß gewachsenen Stürmer.

Heute Abend spielt Frycklund mit den Azzurri in Bruneck gegen Slowenien (Spielbeginn 19.30 Uhr). Die Augen werden aber auch auf die weiteren Pusterer Nationalspieler gerichtet sein. Damian Clara wird zum ersten Mal überhaupt ein Spiel vor Brunecker Publikum spielen, mit Glira, Zanatta, Purdeller, Deluca und Mantinger stehen 5 weitere HCP’ler im Kader von Jukka Jalonen.

Statement Mikael Frycklund: „Ich liebe es, für den HC Pustertal zu spielen. Bruneck ist für mich mittlerweile zu einer zweiten Heimat geworden. Unsere Fans und all die Personen hier sind einfach großartig, die Unterstützung, die ich hier spüre ist etwas ganz Spezielles und motiviert mich jeden Tag, mein Bestes zu geben! Die vielen involvierten Personen, die so hart und leidenschaftlich arbeiten, machen den HCP zu einem ganz besonderen Verein. Ich kann es kaum erwarten, mit euch allen in die neue Saison zu starten und freue mich riesig, zurückzukommen und wieder vor euch Puschtra Fans zu spielen!“

