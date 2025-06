Pustertal: Conci bleibt, „Luci“ kommt

Bruneck. (PM HCP) Die Kaderplanung schreitet zügig voran, auch wenn noch die eine oder andere Schlüsselposition zu besetzen ist, sind mit der heutigen Meldung bereits 19 Kaderstellen vergeben.

Davide Conci und Luciano Zandegacomo sind Teil des HCP-Kaders 2025/26. Davide Conci braucht man im Pustertal nicht weiter vorzustellen. Der Stürmer aus Pergine hat nach einer Zeit in Asiago bereits 2019 seine Zelte im Pustertal aufgeschlagen. Nach 2 Alps-Jahren im HCP – Trikot fand der inzwischen 29-jährige über Umwege und starke Leistungen in Sterzing zu Pustertal zurück und konnte in der letzten ICE-Saison immerhin 8 Tore erzielen. Konkurrenz von „unten“ – sprich jungen Jahrgängen – gibt es im Wölfe-Sturm heuer abermals genug. Mit Luciano „Luci“ Zandegiacomo kommt nach Purdeller, Gschliesser und Lobis nun bereits der vierte 2004er – Stürmer zum HCP. Der Stürmer kann vielseitig eingesetzt werden und hat sich den 2-Wege-Vertrag (HCP bzw. Wipptal) durch hartnäckige Arbeit verdient. Der Weg führte über HCP Junior (U19) zu Toblach Icebears und Brixen Falcons (IHL) und Wipptal Broncos (29 Skorerpunkte in der Alps-Saison).

Statement Davide Conci: “Südtirol ist mittlerweile wie eine zweite Heimat für mich geworden, weshalb ich mich hier sehr wohl fühle und es als Privileg sehe, beim HCP spielen zu dürfen. Auch wenn das Niveau der ICEHL am Anfang sicherlich eine Herausforderung dargestellt hat, so habe ich mich relativ schnell daran gewöhnen können und es genossen, vor den Puschtra Fans und größtenteils vollem Haus aufzulaufen. Die Emotionen, die ich hier in der Intercable Arena erleben durfte, waren etwas ganz Besonderes für mich.“

Statement Luciano Zandegiacomo: „Ich freue mich riesig und bin zugleich sehr dankbar für die Chance, die mir der HC Pustertal gibt! Ich hoffe, dass ich viel lernen und einen positiven Beitrag leisten kann, vor allem aber bin ich bereit, mich einzubringen und neue Herausforderungen anzunehmen. Ich kann es kaum erwarten, in dieses neue Abenteuer zu starten und alles für euch Fans zu geben!”

Statement Patrick Bona: „Wir freuen uns sehr, dass Davide und Luciano Teil unseres HCP Kosmos sind und uns die nötige Kadertiefe geben werden. Während Davide letzte Saison vor allem offensiv immer wieder Akzente gesetzt hat, schließt sich für Luci ein Kreis. Er hat über den HCP Junior kommend die Knochenmühle IHL bei den Falcons Brixen durchlaufen, um sich dann über die AlpsHL und die Wipptal Broncos ins Rampenlicht zu spielen. Das zeigt, dass unser Farmteam-Konstrukt funktioniert und erste Früchte trägt.“

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! – Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen – Hintergrund und wie man spenden kann









Eishockey-Magazin TV